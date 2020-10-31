Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz Salı günü yapılan MKYK toplantısında, kurmaylarının hayvan hakları kanun teklifinin Meclis’ten geçirilmesine yönelik yaptığı değerlendirmelerinin ardından, bu konuda ilk defa net bir tarih vererek, gündeme getirilmesi konusunda talimat vermişti. Erdoğan’un bu talimatının ardından AK Parti kurmayları, önümüzdeki günlerde çalışmalarına başlayacak.



ORTAK METİN HAZIRLANACAK

Daha önce, 36 maddelik 2 ayrı yasa hazırlayan ve bazı konular üzerinde uzlaşamayan AK Parti kurmayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatının üzerine yeniden bir araya gelerek, kanun teklifine son şeklini verecek. Bu kapsamda, kanun teklifinin Ocak ayının ilk haftasında Meclis’e getirilmesi planlanıyor. AK Parti kurmayları, “Cumhurbaşkanımız ilk defa net bir tarih verdi. Daha önce toplantılarda gündeme gelmişti ancak, tam tarih verilmemişti. Toplumun beklentilerini karşılayacağız. Toplumun çok ilgisini çekecek. Bu işin sonuna geldik. Kanun tekliflerinin üstünden geçeceğiz. Ortak bir metin oluşturacağız. Daha sonra Cumhurbaşkanımıza sunacağız” dedi.



TERK EDENE 10 BİN TL, KÖTÜ MUAMELEYE 3 YIL HAPİS CEZASI

Teklife göre, artık hayvanlar ‘eşya’ olmaktan kurtulup ‘canlı’ gibi korunacak. Hayvan hakları önlemlerini almayan belediye başkanları yargılanacak. Evdeki hayvanlara çip takılacak, sokağa bırakanlara da 10 bin TL’ye kadar ceza verilecek. Hayvanların yaptığı bütün eylemlerden sahibi sorumlu olacak. Kanuna ‘hayvanların cinsel istismarı’ şeklinde eklenecek olan madde yeniden düzenlenecek. Hayvanlara karşı kötü muamele edenlere verilecek hapis cezalarının alt sınırı en az 3 yıl olacak. Bu ceza ertelemeye, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya para cezasına çevrilemeyecek.



HAYVANLARA İŞKENCE EDENLERE KARŞI İHBAR HATTI

Yine, hayvanlara zarar veren, işkence eden ve kötü davrananlar için Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde kurulacak merkeze ihbarda bulunulabilecek. Bu merkeze gelen ihbarlar tek tek değerlendirilecek ve gerekli görülenler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak. AK Parti kurmayları, “Adalet Bakanlığı’nın bu konuda iş yükünü artırmak istemiyoruz. Ara bir mekanizmaya ihtiyacımız var. Biz de böyle bir formül bulduk. Tarım Bakanlığı'nın bünyesinde bir birim kurulacak. O birime şikayetler gelecek. Şikayetler elenecek ve onlar içerisinden o birim savcılığa suç duyurusunda bulunacak. Bir ön eleme mekanizması olacak” değerlendirmesini yaptı.