Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde 6 Kasım'da 42 bin 313 personelin katılımıyla gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerinde tedbirlere aykırı hareket ettiği belirlenen 105 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı ile ticari taksi seferden men edildi, 4 bin 336 iş yeri uyarılarak, 13 iş yeri faaliyetten men edildi. 6 bin 412 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı, 12 kişinin ise HES kodu olmadan seyahat ettiği tespit edildi.