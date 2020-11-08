Türkiye genelinde 6 Kasım'da 42 bin 313 personelin katılımıyla gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerinde tedbirlere aykırı hareket ettiği belirlenen 105 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı ile ticari taksi seferden men edildi, 4 bin 336 iş yeri uyarılarak, 13 iş yeri faaliyetten men edildi. 6 bin 412 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı, 12 kişinin ise HES kodu olmadan seyahat ettiği tespit edildi.
Türkiye genelinde koronavirüs denetimi
08.11.2020 - 10:26 | Son Güncelleme: 08.11.2020 - 10:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye genelinde 42 bin 313 personelin katılımıyla koronavirüs denetimi gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye,koronavirüs denetimi,
745045 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/745045.aspx
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