Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PKK/KCK terör örgütü tarafından 2014 yılında daha 14 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan Y.Y. isimli örgüt mensubu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının müşterek ikna çalışması sonucunda, Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaparak, güvenlik güçlerine teslim oldu.