PKK/KCK terör örgütü tarafından 2014 yılında daha 14 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan Y.Y. isimli örgüt mensubu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının müşterek ikna çalışması sonucunda, Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaparak, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Çözülme sürüyor! 1 terörist daha teslim oldu
09.11.2020 - 17:06 | Son Güncelleme: 09.11.2020 - 17:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
PKK/KCK terör örgütü tarafından 2014 yılında daha 14 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan Y.Y. isimli örgüt mensubu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının müşterek ikna çalışması sonucunda, Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaparak, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Etiketler : terörist,teslim olma,
745360 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/745360.aspx
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