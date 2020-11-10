Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararına göre görevden affını isteyen ve görevden affedilen Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan getirildi.

Lütfi Elvan kimdir?

1962‘de Karaman'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitirdi. İngiltere'de bulunan Leeds Üniversitesi'nde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında yüksek lisans yaptı. İkinci yüksek lisans eğitimini ABD'de bulunan Delaware Üniversitesi'nde Ekonomi alanında aldı.

1987 yılında Etibank'ta Yöneylem Araştırma Grubunda mühendis olarak görev aldı. 1989 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışmaya başladı. 1996 yılında Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesi Başkanlığı görevine atandı ve bu görevini 2002 yılına kadar sürdürdü. 2002 yılında başladığı Müsteşar Yardımcılığı görevinden Temmuz 2007 tarihinde siyasi kariyerine başlamak için istifa etti.

2007 seçimlerinde Karaman milletvekili olarak TBMM'ye girdi. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev yaptı. Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu ve AB Başkanlığına seçildi.

2011 seçimlerinde bir kez daha meclise girdi. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. 2014’te Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına getirildi. Ardından Başbakan Yardımcısı oldu. Sonra Kalkınma Bakanlığı görevini üstlendi. AK Parti Ekonomi İşleri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Elvan, Hazine ve Maliye Bakanı oldu.

İyi derecede İngilizce bilen Lütfi Elvan, evli ve iki çocuk babası.