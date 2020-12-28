Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 257 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 20 bin 135’e yükseldi. Toplamda 23 milyon 958 bin 818 test yapıldı. Bugün yapılan 180 bin 892 testten 15 bin 197 yeni vaka sayısı, 2 bin 816 kişinin de hastaneye yatan vaka olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 162 bin 775 olduğu, bugün iyileşen 22 bin 203 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 37 bin 433’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,8, ağır hasta sayısının ise 4 bin 251 olduğu açıklandı.

“Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 2.816 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Elde ettiğimiz kazanımları muhafaza edebilmek ve salgınla mücadele edebilmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyum şart. Birlikte üstesinden geleceğiz” ifadelerine yer verdi.