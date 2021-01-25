Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk olarak 12 Mart 2002’de başlayan, sonuncusu ise 1 Mart 2016’da Atina’da gerçekleşen Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler 5 yıl aranın ardından yeniden başladı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen görüşmeye Türk tarafından Dışişleri Bakan yardımcısı Sedat Önal, Yunanistan tarafında ise diplomat Pavlos Apostolidis başkanlık ediyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde 61. turu düzenlenen görüşmelerin iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirmesine katkı sağlanması bekleniyor.