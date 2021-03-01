Edinilen bilgiye göre, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerini deşifre ederek önlemeye yönelik faaliyetlerini sürdüren Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgüt üyesi olduğu tespit edilen 5 şahsı takibe aldı. Şahısların Kocaeli ve İstanbul’da belirlenen beş ayrı adresine eş zamanlı yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.
DEAŞ üyesi 5 kişi yakalandı
01.03.2021 - 18:26 | Son Güncelleme: 01.03.2021 - 18:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli ve İstanbul’da belirlenen adreslere jandarma ekiplerince yapılan operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : deaş,gözaltı,terörist,
771411 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/771411.aspx
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