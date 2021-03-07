Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hatay Valisi Rahmi Doğan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışmasıyla Covid-19 salgını nedeniyle Suudi Arabistan'da zor günler geçirdikleri için Türkiye’ye getirilen beşiz bebek sahibi Merve - Hüseyin Huyluoğlu çiftini Antakya ilçesinde bulunan evlerinde ziyaret etti. Burada Huyluoğlu çifti ile bir süre sohbet eden Bakan Selçuk, beşiz bebeklerle yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi.