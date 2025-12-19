Alaska’da seyir halindeki yolcu uçağında bir yolcu, arka kabin kapısını açmaya çalıştı. “Hepimiz öleceğiz” diye bağıran şahıs, yolcuların müdahalesiyle etkisiz hale getirilirken, havayolu şirketi yolcuya süresiz uçuş yasağı getirdi.

Olay, 10 Aralık tarihinde Alaska'nın Deadhorse şehrinden Anchorage kentine giden 87 sefer sayılı uçuşta meydana geldi. İddianameye göre, Kassian William Fredericks adlı yolcu, uçuş sırasında arka kabin kapısını "agresif bir şekilde" açmaya çalıştı.

3 YOLCU ZOR BELA KOLTUĞUNA OTURTTU

NBC News'te yer alan habere göre; Durumu fark eden bir yolcu, Fredericks'in kapı kolunu hareket ettirdiğini görünce müdahale ederek diğer yolculardan yardım istedi. Görgü tanıkları, Fredericks'in oldukça güçlü olduğunu ve ancak üç erkek yolcunun yardımıyla etkisiz hale getirilerek koltuğuna oturtulabildiğini ifade etti.

"KANATLAR YOK OLDU, HEPİMİZ ÖLECEĞİZ" DİYE BAĞIRDI

Mahkeme belgelerine göre, Fredericks'in olay sırasında ve öncesinde tutarsız davranışlar sergilediği belirtildi. Bazı yolcuların, şahsın sürekli titremesi ve kendi kendine konuşması nedeniyle yerlerini değiştirdiği öğrenildi. Fredericks'in müdahale sırasında "Hava almam lazım, buradan çıkmam lazım" dediği, bir noktada ise "Kanatlar yok oldu" ve "Hepimiz öleceğiz" şeklinde bağırdığı iddia edildi.

ŞİRKET UÇUŞ YASAĞI GETİRDİ!

Alaska Havayolları tarafından perşembe günü yapılan açıklamada, Fredericks'in havayolu şirketiyle uçmasının süresiz olarak yasaklandığı duyuruldu. Şirket sözcüsü, profesyonel müdahalelerinden dolayı mürettebata teşekkür ederken, yaşanan olay nedeniyle diğer yolculardan özür diledi.

Uçak, Ted Stevens Anchorage Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra Fredericks tıbbi değerlendirme için hastaneye sevk edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası