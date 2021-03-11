Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bahçeli "Medyayı kuşatma altına almış, yabancı ve yozlaşmış ideolojilere saplanmış gazeteci ve yorumculardan Türkiye’yi arındırmak amacıyla, milli ve şuurlu vatansever gençlerimizi üniversite tercihlerinde İletişim Fakültelerini dikkate almalarının milli bir görev olduğuna inanıyorum" dedi.
Bahçeli'den gençlere: İletişim Fakültesi okuyun
11.03.2021 - 13:05 | Son Güncelleme: 11.03.2021 - 13:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gençleri iletişim fakültelerini tercih etmeye çağırdı.
Etiketler : bahçeli,
773844 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/773844.aspx
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