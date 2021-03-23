Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu, vekil seçilmeden önce Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada 21 Şubat 2018’de “PKK/KCK propagandası yapmak” suçundan 2 yıl 6 ay yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezasını onanması kararının TBMM Genel Kurulunda okunmasıyla Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşürüldü. Karara ait yazının 19 Mart 2021 tarihinde ulaştığı Kocaeli Cumhuriyet Başavcılığı ise hükmün infazı için 19 Mart 2021 tarihinde hükümlünün MERNİS adresine çağrı kâğıdı çıkardı. Çağrı kâğıdının tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde teslim olması beklenilen Gergerlioğlu, teslim olmaması durumunda hakkında yakalama kararı çıkarılacak. Kararın ardından ise Gergerlioğlu görüldüğü yerde yakalanarak adliyeye sevk edilecek.

Bu arada vekilliği düştükten sonra başlattığı Meclis’i terk etmeme eylemi polis tarafından sonlandırılan Gergerlioğlu şovuna devam ederek “Ben tanınan, bilinen bir insanım. Yerim yurdum belli. Ve kendim teslim olmayacağım" dedi.

Gergerlioğlu “Milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali” talebiyle bugün Anayasa Mahkemesine başvuracağını söyledi. Kocaeli İHA