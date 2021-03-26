Enver Aysever Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli dostlar; az önce Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni dostum Aykut Küçükkaya aradı gazeteki yazarlık sürecinin sonlandığını söyledi. Bu dönemde verdiği desteğe teşekkür ederim. Gazetenin emekçilerine yollarında başarı dilerim." ifadesini kullandı.
Enver Aysever, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden "Yaşam Boyu Eğitim Projesi" kapsamında "okur yazarlık" atölyesini adrese teslim ihale almıştı.
Büyüt tepki çeken ihalenin iptal edileceği duyurulmuştu.
Enver Aysever dün, medyadakilere mal varlığını açıklama çağrısında bulunmuştu.