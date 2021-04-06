Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün 10 şüpheli gözaltına alınırken dört şüpheli hakkında da üç gün içinde Emniyet’e müracaat etmeleri için tebligat yapıldı. Emekli amiraller; Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınırken Atilla Kıyat, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu ve Mustafa Özbey ise ifadeye çağrıldı. İstanbul’da gözaltına alınan emekli amiraller dün Ankara’ya getirildi. Savcılık, ifade işlemlerine bugün başlayacak. İstihbarat birimlerinin, söz konusu bildirinin hazırlanmasını organize edenlerin bu isimler olduğunu tespit ettiği öğrenildi.

TELEFONLARI İNCELENECEK

Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda bilgi, belge ve dijital materyallere el konulduğu bildirildi. Şüphelilerin cep telefonlarına da el koyan Savcılık, cep telefonlarının incelenmesi için Emniyet’e talimat verdi. İncelenmenin tamamlanmasının ardından kimlerle ne kadar irtibat kurdukları tespit edilecek. Soruşturmada, 103 şüphelinin TSK içinde bir bağlantılarının olup olmadığını deşifre edecek olan Başsavcılık, TSK içinde bir cuntanın olup olmadığını araştıracak.

Savcılık, soruşturmayı çok yönlü sürdürürken, bu süreçte bildirinin hazırlanmasına yardım eden, destek veren ya da bağlantısı olan herkes deşifre edilecek. Bildirinin hazırlanmasında yurt dışı kaynaklı herhangi bir desteğin olup olmadığına da bakılacak.

Bu arada gözaltına alınan 10 kişinin avukatı Celal Ülgen, “Söyledikleri şey şu: 'Biz bu bildirinin metnini okuduk, imzalar mısınız diye sordular, biz de bir sakınca görmedik ve imzaladık. Metni yazan biz değiliz. Metni hazırlayan tek kişi İyi Partili Ergun Mengi” iddiasında bulundu.