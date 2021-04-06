Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 2021 yılını Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Yılı olarak ilan etmesi kapsamında, ülkemizde yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.



Çocuk işçiliği ile mücadelede 2023 yılı hedefleri doğrultusunda hazırlanan ve uygulanan Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programını kararlı bir şekilde yürüttüklerini kaydeden Bakan Selçuk, “ILO’nun 2021 yılını çocuk işçiliği ile mücadele yılı olarak ilan etmesi farkındalık oluşturması anlamında oldukça önemli. Biz de bakanlık olarak gerek yurt içi, gerekse de yurt dışındaki paydaşlarımızla sürekli işbirliği içerisindeyiz. Uluslararası Çalışma Örgütü ve AB iş birliği yaptığımız kurumlar arasında” diye konuştu.

16 ilde 12 bin çocuğa ulaşılacak

Özellikle kırsalda mevsimlik tarımda çalıştırılan çocuklar için AB fonlarından oluşan çeşitli projeler hayata geçirdiklerini anımsatan Bakan Selçuk, ülkemizde çocuk işçiliği ile mücadelede bugüne kadar yürütülen en kapsamlı girişim olan Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğin Önlenmesi projesini 2020 yılında başlattıklarını ifade etti. Selçuk, söz konusu projede 16 ilde 12 bin çocuğa ulaşacaklarını vurguladı.

Proje çerçevesinde mevsimlik tarımda çalıştırılan veya çalışma riski olan çocukların aile bireylerine de ulaşacaklarının altını çizen Bakan Selçuk, şunları söyledi:

“Ailelerimizi yaşam ve mesleki becerilerini geliştirmeleri için mesleki eğitim programlarına yönlendireceğiz. Ayrıca tarım aracılarına, işverenlere ve köy muhtarlarına da mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin olumsuz yönleri ve ilgili mevzuat ile ilgili eğitimlerinin verilmesini sağlayacağız.”

İllerde çocuk işçiliği ile mücadele birimleri kuruldu

Çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında illerde 568 personelin görev aldığı Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimleri oluşturduklarını söyleyen Bakan Selçuk, “Ayrıca sokakta çalıştırılan ve dilencilik yaptırılan çocuklar için illerde mobil ekipler oluşturduk” açıklamasında bulundu.

Çocuk işçiliği izleme ve takip sistemi tek çatı altında

Bakan Selçuk, çocuk işçiliği ile mücadele konusunda takibi esas alan bir uygulamayı da başlatacaklarını vurgulayarak, “Çocuk İşçiliği İzleme ve Takip Sistemi ile birlikte bilgiler tek çatı altında toplanacak. Böylece çalışma hayatına girmesi önlenen çocukların okula devam etmesi ve başarılarının takip sağlanacak. Aynı zamanda mevsimlik tarımda çalışan aileler ve çocukların mevcut durumuna ve kamu hizmetlerine erişimlerine dair bilgiler tek sistem toplanacak” dedi.