WhatsApp çöktü mü? 19 Aralık 2025'te WhatsApp Web'e giriş yapılamaması kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Sosyal medya kullanıcıları, platformdaki erişim sorunlarının nedenini araştırırken, WhatsApp Web'te yaşanan bağlantı problemleri gündeme geldi. Peki, WhatsApp çöktü mü? İşte, tüm ayrıntılar...

WhatsApp çöktü mü? sorusu arama motorlarında en çok sorgulatılan konular arasındadır. Downdetector tarafından paylaşılan son 24 saat kesinti raporuna bakıldığında WhatsApp'ta son durum belli oldu.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

WHatsApp çökmemiştir. 19 Aralık 2025 18.00 itibarıyla WhatsApp'ta küresel çapta bir kesinti bulunmuyor.

Mesaj gönderme, sesli ve görüntülü aramalar, medya paylaşımı ve durum güncellemeleri gibi özellikler hatasız çalışıyor.

Bu kapsamda Downdetector verilerine göre; WhatsApp sunucularında şu an itibarıyla dünya genelini etkileyen büyük bir çökme bildirilmedi. Kullanıcılar, WhatsApp'a genel olarak sorunsuz şekilde erişebilecek.

