Türkiye'nin tarihe geçen ilginç olaylarından biri 20 Aralık 1985 günü bir doğum vakasıyla yaşanmıştı. 40 yıl önce İzmir'de bir batında sekiz çocuk doğuran kadın gündem olmuştu.

Dünyada rekor doğumlara Halima Cissé adlı Malili bir kadın, 2021’de tek seferde 9 bebek dünyaya getirdi. Bu, tıbben en fazla bebek doğumu olarak tarihe geçti.

Olay Guinness Dünya Rekorları tarafından da en çok sayıda tek doğumda hayatta kalan bebek olarak doğrulandı.

Bundan 40 yıl önce Türkiye'de de bir ilk yaşanmış, İzmir'de bir ailenin bir batında 8 çocuğu dünyaya gelmişti.

20 Aralık günü doğan "sekizler" 21 Aralık 1985 tarihli Türkiye gazetesinde şöyle haber oldu:

"BİR BATINDA SEKİZ ÇOCUK"

"Beşi erkek, üçü kız olarak dünyaya gelen “SEKİZLER”in yaşama şansını çok az bulan uzmanların açıklamalarından bir süre sonra, bebeklerden beşi öldü. Hayatta kalan bebeklerden biri kız, ikisi erkek. Doktorlar onlar için seferber oldular.

KISA MUTLULUK

İzmirli Sevil Çapan, önceki gece yarısı Ege Üniversitesi Fakültesi Doğum Kliniği’nde sekiz doğurarak rekor kırdı. Çok düşük ağırlıkla doğan bebeklerden beşi öldü. Anne ve onu ziyaret eden eşi ile babasının bu mutluluk tabloları kısa sürdü. Baba, daha önce son derece sevinçli olduğunu açıklamıştı."

Haberin sayfa 9'daki devamı ise şöyle devam ediyor:

İzmirli bir anne, önceki gün, gece yarısından sonra Ege Üniversitesi Doğum Kliniği’nde, bir batında 8 çocuk dünyaya getirerek Türkiye rekoru kırdı.

Beşi erkek, üçü kız olarak dünyaya gelen çocukların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Otomobil tamircisi 28 yaşındaki Özer Çapan’ın bir yıllık eşi Sevil Çapan, önceki gece doğum sancıları tutunca Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çapan’ı muayene eden doktorlar, doğumun yaklaştığını bildirerek gerekli hazırlıklara başladı ve anne adayını saat 01.30’da doğum odasına aldı. Doğumu gerçekleştiren Dr. Kemal Öztekin’in, zamanla yarışırcasına birbiri ardı sıra gelen çocukları annenin karnından almaya başladığı belirtildi. Tıp âleminde “olay” olarak nitelendirilen doğum dört saat sürdü. Anne, çocukları sağ olarak dünyaya getirdikten sonra yoğun bakıma alındı.

400–500 gram ağırlığındaki çocuklar özel bir bakıma alınırken, sekiz çocuk annesi Sevil Çapan, daha sonra da “İnşallah uzun ömürlü olurlar” dedi.

TIP OTORİTELERİ

Öte yandan, sekizlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, baba Özer Çapan da “Çok mutluyum. Doktorlar daha önce dört çocuğumuz olacağını söylemişlerdi” dedi. Sekizlerin babası Özer Çapan, dördüz doğum beklediklerini belirterek mutluluğunu şu sözlerle ifade etti: “Çocuk babası olmak benim için çok büyük bir mutluluk, çok sevinçliyim. Ayrıca karımın sağlık durumunun iyi olması da beni mutlu ediyor. Dördüz doğum bekliyorduk. Daha önce doktorlar 4 çocuğu söylemişti. Ancak 8 tane oldu. Bizim sülalede bir tek babaannemiz ...”

UZMANLAR NE DİYOR

Bu arada “sekizler”in doğumu ile ilgili olarak görüştüğümüz kadın doğum uzmanları, çocukların yaşama şansının az. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sabiha Özgür, annenin hamilelik süresinin 26 haftanın altında olduğunu ve çocukların 400 ile 500 gram arasında doğduğunu söyleyerek şöyle dedi:

“Biz, hastahane personeli olarak bebeklerin yaşaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ancak bebeklerin yaşama şansı azdır.”

Kadın Doğum Hastalıkları mütehassısı Operatör Dr. Yetkin Artman ise, dünyada ilk defa İtalya’da 1972 yılında bir annenin 15 çocuk doğurduğunu, ancak bunların uzun süre yaşamadıklarını söyledi. Türkiye’de ilk defa sekiz doğum meydana geldiğini belirten Artman, “Bebeklerin yaşaması için en az her birinin bir kilonun üzerinde olması gerekir.”

