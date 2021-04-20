Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Kaftancıoğlu, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Avrupa'ya gitmek isterken bindikleri tekne batan ve 2 Eylül 2015 tarihinde cansız bedeni Bodrum'da sahile vuran Aylan Kurdi bebeğin fotoğrafını kullandı.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımının altına gelen yorumlarda Kaftancıoğlu, vicdansızlıkla eleştirildi.

Tepki gösterenler arasında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın da vardı.

Kaftancıoğlu'nun Tweeti'ne gelen tepkilerden bazıları şöyle:

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Masum bir yavrunun cansız bedenini kirli siyasetine alet edebilecek kadar alçalan zihniyete Rabbim fırsat vermesin. Aylan bebeğin ruhu, bu kötülüğü yenecek...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Bir masum çocuğun cansız bedenini kirli ve seviyesiz siyaset anlayışlarına alet edebilecek kadar vicdanları kararmış. Siyaset bu değil, insanlık hiç değil.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Aylan bebeğin cansız bedenini karanlık siyasetine alet edecek kadar süflileşen bir zihniyetin, ülkemize ve dünyamıza vereceği hiçbir iyilik ve güzellik yoktur. Yapmayın yazıktır, ayıptır, günahtır.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: İnsanlığın nerede?

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı: "Sizin değerlere saygınız olmadığını biliyorduk da bu kadar çirkinleşebileceğinizi bilmiyorduk. Siyasetiniz de çıkarlarınız da yerin dibine batsın! Söyleyecek söz çok da bu mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine susuyorum..."

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu: "Siyaset için bu kadar acizliğe değer mi? Bu mudur sizin için bir canın bir çocuğun anlamı? Siyaset sayenizde itibarsızlaştı, iktidar hırsı ile insanlığınızı unuttunuz. Ama bize insan olduğumuzu unutturamayacaksınız. Sadece hemcinsim olduğunuz için utanıyorum."

AK Parti MKYK üyesi Derya Yanık: "Hiç utanmadan sıkılmadan, her gün “gitsin” diye kampanya yaptıkları Suriyeli Aylan’ı da yalanlarına alet ediyorlar! Pes!"

•Ceyda Çetin Erenler/ AK parti Kütahya Milletvekili:

Yazıklar olsun iyice çirkinleşip işi çirkefliğe vardırdınız.Zavallı muhacirlere şefkat elini uzatan Cumhurbaşkanımız Sn @RTErdogan’ı eleştirip çaresiz insanları ülkemizden atmayı seçim vaadi yapan siz. Utanmadan Aylan Bebek’in cesedini iftira-yalan dolu siyasetinize alet ettiniz.

•Mehmet Sait Kirazoğlu/27.Dönem AK parti Gaziantep Milletvekili:

Chp İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, cansız bedeni kıyıya vuran Aylan bebek üzerinden yaptığı bu alçak siyaseti kınıyorum. Bunların vicdanı yok...

•Selahaddin Çebi/AK parti Ortahisar ilçe Başkanı:

Siyasi anlayışını yalan ve iftira üzerine inşa eden habis zihniyet, şimdi de Aylan bebek üzerinden çürük ve kokuşmuş emellerini ifşa etmekte, alçaldıkça alçalmaktadır. Çirkinsiniz, çok alçaksınız!

•Fatih Bildik/AK parti Altındağ İlçe Başkanı:

Politik kaygılarınız, koskoca acıları ve dahi küçücük bedenleri kirli siyasetinize alet edecek kadar aklınızı ele geçirmiş. Yalan ve algılarınızı Aylan Bebek üzerinden servis edecek kadar garabete saplanmışsınız, siz bir siyasetçi değil kötülük istasyonusunuz. #VicdansızCanan

•Ahmet Çakır/AK parti Malatya Milletvekili:

Aylan bebek gibi bir masumun cansız bedenini karanlık ve kirli siyasetine alet edecek kadar aşağılaşan bir zihniyetin ülkemize, dünyamıza ve insanlığa vereceği hiçbir iyilik ve güzellik yoktur. Rabbim böyle zihniyetlere fırsat vermesin.

•Hakan Han Özcan/AK parti Ankara İl Başkanı:

Aylan Bebeğin hesabını Dünyaya BM Kürsüsünden soran Adamdır Erdoğan. Esat rejiminden yana açıkça tavır takınan CHP, Aylan Bebek üstünden kirli siyaset yapıyorsunuz. Siyaset bu değil, insanlık hiç değil!

•Haydar Ali Yıldız/Beyoğlu Belediye Başkanı:

Aylan bebek bizim, sen Sara kod adlı Sakine Cansız’a hüzünlen! Milletin adamı Erdoğan bizim, sen Diktatör Esad’la ilgilen! Hak, hukuk savcısı Şehit Mehmet Selim Kiraz bizim, sen ona saldıran teröristlere yas tut! CHP’ye oy verenlerle kardeşiz, seninle asla!

•Osman Nuri Kabaktepe/AK Parti İstanbul İl Başkanı:

Eğer birisi gün gibi ortada olan gerçeklere karşı çıkıyorsa, Uydurmaca siyasetine cennetlik masum Aylan bebeği alet ediyorsa, İftirasını anlatmak için “ajans” üretimi sanal fotoğraflardan medet umuyorsa, Zihin ve utanç duygusunun katılaşması illetine düçar olmuş demektir.

•Ömer Çelik/AK Parti Genel Başkan Yardımcısı:

Vicdansızlık ve ayıp. Aylan bebeğin cansız bedenini böyle kullanmak ne büyük utanç.

Utanma duygusu olana ömür boyu yeter.

Nasıl karanlık bir zihniyet bu...

•Dr. Betül Sayan Kaya/AK Parti Genel Merkez MKYK üyesi:

Bütün Suriye halkı denize dökülse kılı kıpırdamayan, varil bombaları halkın üzerine yağarken kanlı Esat rejiminden yana açıkça tavır takınan CHP, bugün Aylan Bebeği hatırlıyor. Seçimden önce “Suriyelileri Suriye’ye göndereceğiz” diyen lanetli zihniyetin adıdır CHP.