ASELSAN, NATO üyesi ülke ile 410 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzalandığını duyurdu. Tarihi sözleşmeyle birlikte KAP'a da bildirim yapıldı.

ASELSAN, NATO üyesi bir ülke ile 410 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.

KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"ASELSAN, NATO üyesi olan bir müşterisi ile Elektronik Harp Sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 410 Milyon ABD Doları olan ihracat sözleşmesi imzalamıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz."

Haberle İlgili Daha Fazlası