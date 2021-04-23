Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanlığı, Thodex'in kurucu ve yöneticisi Fatih Faruk Özer’in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk’tan iadesi için işlem başlattı.

Yatırımcılardan toplanan 2 milyar dolarla yurtdışına kaçtığı belirlenen Özer hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda Özer hakkında "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarından İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri düzenlendi.

Ayrıca, başsavcılığın talimatıyla zanlının iş yerinde arama yapıldı ve banka hesaplarına tedbir konuldu.

20 Nisan'da İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk'ın başkenti Tiran'a gittiği belirlenen Özer hakkında kırmızı bülten yayımlanması için başsavcılığın düzenlediği evrak İçişleri Bakanlığı'na gönderildi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Arnavutluk’a kaçan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer ile ilgili açıklama yaptı.

Emniyet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih ÖZER hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 22.04.2021 tarihi akşam saatlerinde Genel Müdürlüğümüze kırmızı bülten talebinin iletilmesi üzerine İnterpol nezdinde işlemler derhal başlatılmış ve 23.04.2021 tarihi saat 10.00 itibariyle kırmızı bülten çıkarılmıştır.

İADESİ İÇİN BAKAN SOYLU ARNAVUT MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Ayrıca kırmızı bülten işlemleri yürütülürken söz konusu şahsın yakalanması ve gözlem altına alınması için dün gündüz saatlerinde Emniyet Genel Müdürümüz Sn. Mehmet Aktaş Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü ile, İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu da yine dün akşam saatlerinde Arnavutluk İçişleri Bakanı Sn. Bledar Cuci ile telefon görüşmesi yapmışlardır."