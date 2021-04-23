Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kripto para vurgununa ilişkin açıklamada bulundu.

Soylu, "Şu anda maliyetinin ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte burada bir olayla karşı karşıyayız. Günler geçtikçe bunun etkilerinin ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Tabii bu olay duyulur duyulmaz gerekli hukuki tedbirler ve ihtiyati tedbirler alındı" dedi.

"Şahsın bankalardaki 31 milyon lirasına el konuldu" diyen Soylu, "Zannediyorum 290 bin dolar civarında bir beyanda bulunmuş Arnavutluk'a girerken. Onu da biliyoruz, onu da oradan teyit ettik" ifadesini kullandı.