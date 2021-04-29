Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle bugün saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da yaşayan vatandaşların memleketlerine gitmek için yolculukları sürüyor.

Sürücüler, otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve Abant kavşağı kesiminde yoğunluğa neden oluyor.

Araç yoğunluğu ve hasarlı trafik kazalarının da etkisiyle güzergahta ulaşım zaman zaman durma noktasına geliyor.

Uzun araç kuyruğu oluşan bölgede, trafik ve Karayolları ekipleri otoyolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgedeki trafik akışı, drone ile görüntülendi.

Öte yandan otoyolun Kocaeli kesiminde ise akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Tam kapanma öncesi, şehir dışına gidecek vatandaşların yola çıktığı gözlendi. Her akşam uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle seyahat edemeyen vatandaşlar, kısıtlama biter bitmez yola çıktı. Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kocaeli TEM Otoyolu Ankara istikametinde de zaman zaman trafik ve araç yoğunluğu oluşmaya başladı. Tam kapanma öncesi oluşan yoğunluk, drone ile havadan da görüntülendi.