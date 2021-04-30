Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da otogarda 5 kg patlayıcının ele geçirildiğini belirterek "İstanbul'da bugün katliam önlendi" demişti. Üç haftalık kısıtlamaya sayılı saatler kala halkın yoğun olarak bulunduğu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda terör örgütü PKK'lı 2 teröristin planladığı sansasyonel eylemde yeni ayrıntılara ulaşıldı. Polisin, durumlarından şüphelenerek durdurmak istediği 2 hücre üyesi, Emniyet ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Kaçan teröristlerden R.A. elindeki çantayı yol kenarındaki bir otomobilin altına atıp kaçmaya başladı.

DETAYLAR TEK TEK İNCELENDİ

Kaçan PKK’lı terörist, kovalamaca sonucu Emniyet kuvvetlerince yakalanarak gözaltına alındı. Otogar içerisine doğru kaçan İ.Z. adlı diğer terörist ise terminal içerisinde gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı. Soruşturmayı genişleten ekipler, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Ekipler, incelemelerin sonunda şüphelilerin, olayın sabahında otogara 3 kişi geldiklerini tespit etti. Polis ekipleri, bunun üzerine 3. şüpheli Y.S’yi de gözaltına aldı.

Diğer yandan olay yerine Bomba İmha Uzmanları sevk edildi. Araç altına atılan sırt çantası İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bomba İmha Şube Müdürlüğü uzmanlarınca koruyucu kıyafetlerle incelendi. Şüphelilerin bıraktığı çantadan 6 adet düzenek şeklinde sigara kartonları içerisine hazırlanmış patlayıcı çıktı. Patlayıcıların 4'ünün uzaktan kumandalı, 2'sinin zaman ayarlı düzeneğe sahip olduğu bildirildi. Toplamda 5 kilogram plastik C4 patlayıcı maddesinin kullanıldığı öğrenildi. Düzenekte kullanılan cep telefonu ve piller dikkat çekti.

MANİDAR ALÇAKLIK

Patlayıcılar uzman ekipler tarafından etkisiz hâle getirilirken, yakalanan teröristlerin sorguları sürüyor. Zamanlaması manidar alçaklık için yapılan ilk incelemede teröristlerin 6 patlayıcıyı otogarın farklı noktalarında eş zamanlı olarak patlatacağı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre teröristlerin ayrıca bölgede önceden keşif yaptıkları ortaya çıktı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler teröristlerin bağlantılarını, saldırı emrinin kim/kimler tarafından verildiğini ve patlayıcıların nereden temin edildiğini araştırıyor.