Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığında yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmas ile ilgili iltisakı ve irtibatı olduğu öğrenilen, Ankara merkezli 10 ilde 26 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara’da bulunan büfe, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle örgütün sivil imamları ile iletişim sağladıkları tespit edilen ayrıca örgütsel faaliyetlerine ilişkin olarak haklarında ifade ve teşhis tutanakları bulunan 26 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği öğrenildi.

İzmir merkezli 38 ilde FETÖ operasyonu: 101 gözaltı kararı İzmir merkezli 38 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 16'sının muvazzaf 28 asker, 73'ünün ise darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi.

MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 FETÖ/PKK'lı yakalandı MSB, Hudut kartallarımızın, Türkiye'de Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladığını duyurdu.

Ankara merkezli 17 ilde FETÖ'ye 'sınav' operasyonu: 27 gözaltı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2012 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA), 2010 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) ve 2013 yılı Jandarma Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavı soruşturmaları kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak sınavı kazanan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 27 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 17 ilde, gözaltı kararı verildi.