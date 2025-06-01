Abartı egzoz kullananlar yandı! Bakan Yerlikaya kesilen cezaları açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde 1 Ocak-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında abartı egzoz kullanan 26 bin 131 sürücüye cezai işlem yapıldığını açıkladı. Yerlikaya, çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran teknik değişikliklerin yasak olduğunu hatırlatarak, bu tür araçların trafikten men edildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, trafikte abartı egzoz kullanan sürücülere yönelik denetimlerin sürdüğünü belirtti. Yerlikaya, 1 Ocak-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında "abartı egzoz" kullanan toplam 26 bin 131 araç ve sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Karayolları Trafik Kanunu'nun 32/3 maddesine göre çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran teknik değişikliklerin yasak olduğunu hatırlatarak, bu tür araçlara idari para cezası uygulandığını ve araçların mevzuata uygun hâle getirilene kadar trafikten men edildiğini vurguladı.

İlgili Haber Denetime takıldılar: Yarım milyondan fazla sürücüye ceza yağdı

Bakan Yerlikaya ayrıca, 22-29 Mayıs tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerinin denetimlerine ilişkin verileri de paylaştı. Buna göre, bir haftada 3 milyon 630 bin 932 araç denetlenirken;

Mevzuata aykırı şekilde çakar kullanan 34 sürücüye,

Hız ihlali yapan 156 bin 242 sürücüye,

Muayenesiz araç kullanan 28 bin 392 kişiye,

Emniyet kemeri takmayan 31 bin 98 sürücüye,

Ehliyetsiz araç kullanan 17 bin 595 kişiye ve

Zorunlu trafik sigortası bulunmayan 7 bin 455 sürücüye işlem yapıldı.

Toplamda 567 bin 397 araç ve sürücüye ceza uygulandığını açıklayan Yerlikaya, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." mesajını paylaştı.