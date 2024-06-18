Adana'da FETÖ'nün 'ev abisi' olduğu iddia edilen sanık için 15 yıl hapis cezası istendi

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 18 Haziran 2024 15:54 - Güncelleme: 18 Haziran 2024 16:02 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Emniyet ekipleri tarafından yakalanan FETÖ'nün 'ev abisi' için istenen ceza belli oldu. Tutuklu sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.