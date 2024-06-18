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Adana'da FETÖ'nün 'ev abisi' olduğu iddia edilen sanık için 15 yıl hapis cezası istendi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Adana&#039;da FETÖ&#039;nün &#039;ev abisi&#039; olduğu iddia edilen sanık için 15 yıl hapis cezası istendi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Emniyet ekipleri tarafından yakalanan FETÖ'nün 'ev abisi' için istenen ceza belli oldu. Tutuklu sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da 28 Nisan'da tutuklanan F.M. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

İŞTE FETÖ'NÜN 'EV ABİSİ' İÇİN İSTENEN CEZA

Sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede F.M'nin, kaldığı FETÖ'ye ait evlerde "abilik" yaptığı, örgütsel sohbet toplantıları düzenlediği, kod adı kullandığı ve 2 telefon hattında ByLock programı tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık E.B'nin ifadelerine de yer verildi.

Sanık ile örgütün sohbet toplantılarına katıldıklarını öne süren E.B, "Kendisi örgüt içinde kod adı kullanıyordu. Kaldığımız örgüt evine gelen "abilerin" isteği üzerine F.M. ile telefonumuza ByLock yükledik. Daha sonra bu program üzerinden görüşmeye başladık." iddiasında bulundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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