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    • AK Parti Küçükçekmece saldırısında yeni görüntüler: Ebru Güneş'in vurulma anı kamerada

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Küçükçekmece, Ak Parti, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı. Saldırıda yaralanan Ebru Güneş'in vurulma anı da kameraya yansıdı.

    AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması programı sırasında uzun namlulu silah ve tabanca kullanılarak saldırı gerçekleştirilmiş, olayda Ebru Güneş isimli kadın ağır yaralanmıştı.

    Ebru Güneş'in vurulduğu anlara ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde sokakta yürüyen Ebru Güneş, silahlı saldırının yaşanmasıyla başından aldığı mermi ile yaralanarak yere düşüyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KüçükçekmeceAk Parti
    Haberler > Gündem > AK Parti Küçükçekmece saldırısında yeni görüntüler: Ebru Güneş'in vurulma anı kamerada
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