Hem ceza artırımı hem de rehabilitasyon süreci ile ilgili hazırlıklar sürüyor. AK Parti yönetiminin “Suça karışanların büyük bölümü parçalanmış ailelerden geliyor” tespiti dikkat çekti.

YÜCEL KAYAOĞLU - Türkiye’nin gündemine oturan ve son dönemlerde artan suça bulaşan çocuklar meselesi AK Parti’nin de en öncelikli gündem maddelerinden biri hâline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakından takip ettiği çalışmalar kapsamında AK Parti’de hem ceza artırımı hem de rehabilitasyon süreci ile ilgili hazırlık yapılıyor. Meclis’te kurulan araştırma komisyonunun hazırlayacağı rapor da suça sürüklenen çocuklarla ilgili atılacak adımların yol haritasını oluşturacak.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Mafya dizileri suça itiyor! Çocuklar en çok kasten yaralama ve hırsızlıktan yakalanıyor

Adalet Bakanlığının daha önce 11’inci Yargı Paketi’nde yer verdiği, ancak daha sonra tekliften çıkarılan hükümlerle suç işleyen çocukların cezalarında artırıma gidiliyordu. Bu kapsamda, Meclis gündemine yeniden getirilmesi planlanan taslağa göre, 15-18 yaş arasında suça bulaşan çocuklardan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirecek cezalardaki üst sınırın 27 yıla çıkarılması öngörülüyor.

BOŞANMALAR SÜREKLİ ARTIYOR

Ancak AK Parti’de sadece ceza artırımı ile Türkiye’de artık büyük bir problem hâline gelen çocukların suça karışmasının önünün alınamayacağı görüşü hâkim. AK Parti kaynakları “Bu çocukların büyük bölümü parçalanmış ailelerin çocukları. Toplumsal büyük bir girdabın içindeyiz. Boşanmalar sürekli artıyor. Öyle ki, evlenme ve boşanma sayıları eşitlenmiş durumda. Boşanmalar sıradanlaştı. Boşanmaların artması aynı zamanda çocukların sahipsiz kalması demek. Büyük bir sorun alanı oluşuyor. Cezaları ne kadar artırırsanız artırın bir suçla ilgili rehabilitasyon ve ıslah süreci başarılı olmazsa, suçun önüne geçemiyorsunuz. 15 yaşındaki çocuğa ömür boyu hapis cezası verseniz ne olacak? Buna tüm toplum kafa yormalı, akademisyenler ve bilim dünyası bir araya gelerek çözüm odaklı çalışılmalı. Çünkü suça bulaşanların büyük bölümü aileleri sorunlu olanlar. Ya ebeveynler hapiste ya da boşanmış veya parçalanmış aileler. Cumhurbaşkanı bu konunun üzerinde önemle duruyor. Sadece ceza artırmakla sorun çözülmüyor” değerlendirmesini yaptı.

İHTİYACA ÖZEL MÜDAHALE

Yapılacak yeni düzenlemelerle, infaz sürecinde çocuğun bireysel özellikleri, suçun niteliği, aile yapısı, eğitim durumu ve psikososyal şartları dikkate alınarak ihtiyaca özel müdahale planları oluşturulacak. Çocuk hükümlülerin cezalarının doğrudan çocuk eğitim evlerinde infaz edilmesi uygulamasından vazgeçilecek.

Cezalarının infazına çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanması ve ancak iyi hâlli olduğunun tespit edilmesi durumunda eğitim evlerine ayrılmaları sağlanacak. Böylelikle, çocukların ceza infaz sürecinde yalnızca denetim altında tutulması değil, aynı zamanda olumlu davranış değişikliklerinin teşvik edilmesi ve yeniden suç işlemelerinin önlenmesi ile etkin ve caydırıcı bir infaz sürecine tabi tutulmaları amaçlanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası