Art arda meydana gelen depremler korkutmuştu! Naci Görür uyardı

Dün Adana ve Muğla'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarılarda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Dün sabaha karşı ise Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 05.04'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Her iki depremde de herhangi bir olumsuz yaşanmadı.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Art arda meydana gelen depremler korkuturken Prof. Dr. Naci Görür önemli uyarılarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, "Arkadaşlar, Topallar-Saimbeyli/Adana’da 4,0 deprem oldu. Deprem Savrun Fay Zonuna yakın bir bölgede. Genelde bu bölge gerilimli. Sevgiyle

Bugün Karaçam-Köyceğiz/Muğla’da 4,0 deprem oldu. Bu deprem haritada görüldüğü gibi, KD-GB doğrultuda uzanan Acıpayam Fay Zonu üzerinde. Bu zon çok daha büyük deprem üretebilecek kapasitede. Sevgiyle" dedi.