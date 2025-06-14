AWACS’lar anında havalandı! Türkiye teyakkuza geçti, kuş uçurtulmadı

Saldırı olduğu andan itibaren Erdoğan dakika dakika bilgilendirildi, İsrail’in attığı her adım radarlarla takip edildi. AWACS’lar anında havalandı, kuş uçurtmadı.

YEŞİM ERASLAN - İsrail ordusunun, İran’ı vurmasıyla Ankara hemen teyakkuza geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelişmelerle ilgili dakika dakika bilgilendirildiği, erken uyarı ve kontrol uçakları olan AWACS’ların Türk hava sahasında kuş uçurtmadığı öğrenildi. Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin bütün gelişmeleri dikkatle izlediği ve erken uyarı radar sistemi bulunan Kürecik’ten gelen bilgileri yakınen takip ettiği belirtildi. Millî Savunma Bakanlığının da saldırı sırasında önleyici hazırlıklar yaptığı kaydedildi.

HAVADAKİ ELEKTRONİK GÖZ

Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde dört tane AWACS uçağı bulunuyor. Kuzey, Güney, Batı ve Doğu adındaki dört AWACS, aynı anda uçtuğu takdirde Türk hava sahasında sınırın 400 kilometre ötesinden kontrolü ele alıyor.

MÜTTEFİKLERE BİLGİ VERİLDİ

Malatya’da yer alan Kürecik’teki NATO radarından İsrail’in İran’ı vurduğu sırada, elde edilen bilgiler bütün ayrıntılarıyla incelendi. Türkiye’nin ulusal güvenliği gereği kurulan Kürecik radarından elde edilen bilgiler NATO prosedürleri çerçevesinde sadece müttefiklerle paylaşılıyor.

AMERİKAN ÜSLERİ ALARMDA

İran’ın ülkesine yapılan saldırılarda sorumlu tuttuğu ABD’nin bölgedeki üslerini hedef alıp almayacağı ise merak konusu oldu. Orta Doğu’daki tek NATO üyesi ülke olan Türkiye’de ise ABD’nin üssü bulunmuyor. Ancak Türkiye’deki İncirlik gibi NATO üslerinde ABD askerleri yer alıyor. İsrail’in saldırısı sonrasında ABD’nin bölgedeki üslerinin de muhtemel bir saldırıya karşı alarma geçirildiği belirtiliyor.

JET GÜVENLİK ZİRVESİ

İsrail’in İran’a saldırılarını sürdürmesi üzerine Ankara’da kritik bir güvenlik zirvesi yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak görüşme gerçekleştirdi. Dört saat süren toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Fidan “İlgili kurumlarımız Cumhurbaşkanı’mızın talimatları doğrultusunda, ülkemizi ilgilendiren muhtemel senaryolara göre gerekli bütün tedbirleri alıyor. İsrail’in, bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik stratejisinden bir an evvel vazgeçmesi gerek” dedi.