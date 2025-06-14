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Türkiye’nin balistik füzesi var mı? Orta Doğu’da artan gerilimin ardından gündemde!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye’nin balistik füzesi var mı? Orta Doğu’da artan gerilimin ardından gündemde!
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İsrail İran arasında artan gerilim, Türkiye’nin savunma gücünü gündeme taşıdı. İsrail’in İran’a başlattığı askeri saldırı sonrası Orta Doğu’da tansiyon yükselirken Türkiye’nin balistik füzesinin olup olmadığı gündeme geldi. Peki Türkiye'nin balistik füzesi var mı?

İsrail-İran arasında çıkan askeri saldırıOrta Doğu’da gerilimi artırdı. İki ülke arasında geçen savaş tüm bölgeyi etkilerken Türkiye’nin savunma gücü ve balistik füze kapasitesi merak konusu oldu.

Türkiye’nin balistik füzesi var mı? Orta Doğu’da artan gerilimin ardından gündemde! - 1. Resim

TÜRKİYE’NİN BALİSTİK FÜZESİ VAR MI?

Orta Doğu’da artan gerilim Türkiye’nin balistik füze kapasitesini gündeme getirdi. Türkiye’nin resmi envanterinde, hem kısa hem de orta menzilli balistik füze sistemleri bulunuyor.

Balistik füze geliştirme projeleri, devlet destekli olarak Roketsan tarafından yürütülüyor. Balistik füzeler Türkiye’nin savunma doktrininde yalnızca caydırıcılık amacıyla değil, gerektiğinde taktik sahada da kullanılmak üzere konumlandırılıyor.

Türkiye’nin balistik füzesi var mı? Orta Doğu’da artan gerilimin ardından gündemde! - 2. Resim

TÜRKİYE’NİN BALİSTİK FÜZELERİ

Türkiye’nin şu anda Bora ve Tayfun isimli iki aktif balistik füze sistemi bulunuyor. Her iki füze de farklı menzil ve görev alanlarına sahip olmakla birlikte, TSK’nın muharebe yeteneğini artıran en önemli sistemler arasında yer alıyor.

Bora Füzesi:

TSK envanterindeki Bora balistik füzesi, 280 kilometreye kadar menziliye öne çıkıyor. Bu füze, yüksek hassasiyetli vurucu etkisi sayesinde uzun menzilli hedefler için etkili bir caydırıcılık sunuyor. 

Türkiye’nin balistik füzesi var mı? Orta Doğu’da artan gerilimin ardından gündemde! - 3. Resim

Tayfun Füzesi:

Tayfun, Türkiye’nin geliştirdiği ikinci kısa menzilli balistik füze olarak dikkat çekiyor. J600T’nin ardından geliştirilen Tayfun, aynı zamanda Türkiye’nin en uzun menzilli füze sistemi olarak da biliniyor. Roketsan tarafından geliştirilen bu füze, 18 Ekim 2022 tarihinde Rize-Artvin Havalimanı’ndan başarıyla test edildi.

Tayfun’un test menzilinin 561 kilometreye ulaştığı bildirilmişti. Bu da füzenin stratejik açıdan bölgedeki pek çok hedefe ulaşabilecek kapasitede olduğunu ortaya koydu.

Türkiye’nin balistik füzesi var mı? Orta Doğu’da artan gerilimin ardından gündemde! - 4. Resim

TÜRKİYE’NİN BALİSTİK FÜZE KAPASİTESİ 

Türkiye’nin balistik füze kapasitesi, sadece askeri güç olarak değil aynı zamanda ülkenin savunma sanayisinde geldiği noktayı ve bağımsız hareket kabiliyetini de temsil ediyor. Kendi füze sistemlerini geliştirebilen Türkiye, olası tehditlere karşı daha esnek ve güçlü bir savunma stratejisi oluşturuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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