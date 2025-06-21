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1 gramı milyonlarca dolar! Ayakkabıdan çıkan nükleer madde ekipleri alarma geçirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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1 gramı milyonlarca dolar! Ayakkabıdan çıkan nükleer madde ekipleri alarma geçirdi
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan araçta, 'kaliforniyum' olduğu değerlendirilen madde bulundu. Maddenin oldukça nadir ve pahalı olması, nükleer ve tıbbi araştırmalarda kullanılması ekipleri harekete geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kütahya-Tavşanlı kara yolu girişinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Aracın arka kısmında sürücü B.G'ye ait ayakkabı içindeki şeffaf plastik kapta, altın sarısı renginde 7,15 gram kaliforniyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince radyasyon yaymadığı belirlenen madde, incelenmek üzere Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumuna gönderildi.

Gözaltına alınan ve Tavşanlı'da fırıncılık yaptığı belirlenen şüpheli B.G'nin evinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Ayakkabıdan nükleer madde çıktı! Şüpheyle durdurulan araç ekipleri alarma geçirdi - 1. Resim

KALİFORNİYUM NEDİR?

Kaliforniyum (Cf), atom numarası 98 ve sembolü Cf olan, 1950'de Kaliforniya Üniversitesi'nde sentezlenen yapay bir radyoaktif element olarak biliniyor.

Uzmanlara göre en önemli izotopu olan Kaliforniyum-252 (Cf-252), yüksek nötron yayılımı sayesinde nükleer reaktörlerde, kanser tedavisinde, petrol ve maden aramalarında nötron kaynağı olarak kullanılır.

Oldukça nadir ve pahalı olan bu element, yüksek radyoaktivitesi nedeniyle tehlikeli kabul edilir ve sınırlı alanlarda uygulama bulur.

Sıkça Sorulan Sorular
Kaliforniyum (Cf), laboratuvarda üretilen yapay, radyoaktif bir elementtir. Atom numarası 98'dir ve periyodik tabloda aktinitler serisinde yer alır.
1950 yılında Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'deki bilim insanları Stanley G. Thompson, Kenneth Street Jr., Albert Ghiorso ve Glenn T. Seaborg tarafından sentezlendi.
Kaliforniyum-252 (Cf-252) izotopu, çok güçlü bir nötron kaynağıdır. Bu özelliğiyle nükleer araştırmalarda, tıpta ve endüstride kullanılır.
Sadece nükleer reaktörlerde veya parçacık hızlandırıcılarda çok küçük miktarlarda üretilebilir. Bu yüzden 1 gramı milyonlarca dolara mal olur.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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