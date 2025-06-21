1 gramı milyonlarca dolar! Ayakkabıdan çıkan nükleer madde ekipleri alarma geçirdi

Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan araçta, 'kaliforniyum' olduğu değerlendirilen madde bulundu. Maddenin oldukça nadir ve pahalı olması, nükleer ve tıbbi araştırmalarda kullanılması ekipleri harekete geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kütahya-Tavşanlı kara yolu girişinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Aracın arka kısmında sürücü B.G'ye ait ayakkabı içindeki şeffaf plastik kapta, altın sarısı renginde 7,15 gram kaliforniyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince radyasyon yaymadığı belirlenen madde, incelenmek üzere Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumuna gönderildi.

Gözaltına alınan ve Tavşanlı'da fırıncılık yaptığı belirlenen şüpheli B.G'nin evinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

KALİFORNİYUM NEDİR?

Kaliforniyum (Cf), atom numarası 98 ve sembolü Cf olan, 1950'de Kaliforniya Üniversitesi'nde sentezlenen yapay bir radyoaktif element olarak biliniyor.

Uzmanlara göre en önemli izotopu olan Kaliforniyum-252 (Cf-252), yüksek nötron yayılımı sayesinde nükleer reaktörlerde, kanser tedavisinde, petrol ve maden aramalarında nötron kaynağı olarak kullanılır.

Oldukça nadir ve pahalı olan bu element, yüksek radyoaktivitesi nedeniyle tehlikeli kabul edilir ve sınırlı alanlarda uygulama bulur.