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Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bahçeli, Alparslan Türkeş&#039;in kabrini ziyaret etti

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 27. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in, Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Evinde kaza geçiren Bahçeli'nin halen yüzünde morluklar olduğu görüldü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 27. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in, Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

DUA EDİP KARANFİLLER BIRAKTILAR

Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı, bakır ibrikle su döktü. Ziyarette parti yetkilileri ile Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım da yer aldı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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