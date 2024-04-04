Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 4 Nisan 2024 12:34 - Güncelleme: 4 Nisan 2024 12:39 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 27. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in, Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Evinde kaza geçiren Bahçeli'nin halen yüzünde morluklar olduğu görüldü.