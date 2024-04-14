Bakan Fidan'dan kritik temaslar! İranlı ve ABD'li mevkidaşlarıyla görüştü

İran'ın İsrail'e İHA'lı saldırısı sonrası Türkiye'den peş peşe kritik temaslar geliyor. Öğle saatlerinde İranlı mevkidaşı ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'ın İsrail'e İHA'lı saldırıları sonrası bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede, İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı sonrasında bölgedeki mevcut durum ele alındı.

Bakan Fidan, bölgedeki krizin tırmanma ve yayılma ihtimalinden endişe duyduğumuzu vurgularken, Türkiye’nin Gazze’deki krizin başlangıcından bu yana bunun bir bölgesel çatışmaya dönüşme riski taşıdığını defalarca belirtmiş olduğuna dikkati çekti.

SORUNUN TEMELİNDE 'GAZZE' YATIYOR

Sorunun temelinde Gazze’deki savaşın yattığını belirten Bakan Fidan, acilen ateşkes ilan edilmesi ve Gazze’ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini, aksi halde krizin büyüyerek devam edeceğini hatırlattı.

İsrail üzerinde etkisi olan ülkelerin de gerilimin tırmandırılmaması için en doğru mesajları vermesi gerektiğini ifade etti.

İRANLI MEVKİDAŞI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Fidan, öğle saatlerinde ise İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptı. Fidan, İran'ın dün gece İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği misillemenin ardından bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediğini iletti ve gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu ettiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da İsrail’e karşı misilleme operasyonunun sona erdiğini, ülkesinin saldırıya uğramadığı takdirde yeni bir harekata girişmeyeceğini söyledi.

Abdullahiyan, İran’ın yeni bir saldırıya uğraması halinde, bu defa daha güçlü bir karşılık vereceğini kaydetti.