ESMA ALTIN ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, azalan doğurganlık oranlarına dikkat çekerek, Türkiye’de hanelerin yüzde 50’sinde çocuk olmadığını söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin soru ve eleştirilerini cevaplayan Bakan Göktaş, nüfus konusunun günümüzde bir beka meselesi hâline geldiğini ifade ederek, “TÜİK projeksiyonlarına göre, önümüzdeki beş yılda ilkokul çağındaki çocuk sayısı 900 bin azalacak. Karşı karşıya olduğumuz bu gibi meselelerin çoğunun temelinde aile kurumunun zayıflaması yatıyor” dedi.

2100’DE NÜFUS 25 MİLYON!

Sosyal izolasyon ve yalnızlığın giderek arttığını belirten Göktaş, “Teknoloji gelişiyor ama iletişim zayıflıyor. İnsanlar aynı evde ama birbirleriyle konuşmuyor. Türk Dil Kurumu 2024 yılının kavramını ‘Kalabalık Yalnızlık’ olarak belirledi. Demografik dönüşümün izleri hanelerimizde belirginleşiyor ve şu anda Türkiye’de ortalama hane halkı büyüklüğü 3,11’e gerilemiş durumda. 2100 yılında ülkemizin nüfusunun 55 milyona, yeri geldiğinde 25 milyona düşeceği söyleniyor” değerlendirmesinde bulundu.

“MESELE SADECE GELİR DEĞİL”

Azalan doğurganlığın sadece ekonomik sebeplerle ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Göktaş, “Bu mesele yalnızca gelir düzeyiyle, istihdam oranıyla veya ekonomik büyüklükle açıklanabilecek bir konu değildir. Bugün ekonomik göstergeler bakımından dünyanın en gelişmiş ülkeleri dâhil, dünyadaki bütün ülkeler bu konuda önemli tedbirler alıyor ve bunu Avrupa’dan tutun, dünyanın dört bir yanına bugüne kadar tek çocuk politikası yürüten ülkeler dahi aileyi korumak ve güçlendirmek adına önemli adımlar atıyor” ifadelerini kullandı.

