Suudi Arabistan Pro Lig'in 27. hafta mücadelesinde lider Al-Nassr, Sadio Mane ve Cristiano Ronaldo'nun duble yaptığı maçta Najma'yı 5-2 mağlup etti.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 27. hafta karşılaşmasında lider Al-Nassr, lig sonuncusu Najma'yı konuk etti.

King Saud University Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Al Nassr, 5-2'lik kazandı.

MANE VE RONALDO'DAN DUBLE

Al Nassr'ın galibiyet gollerini 45+8. dakikada Al Hamdan, 45+9 ve 90+5. dakikalarda Sadio Mane ve 56 ile 73. dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti. Konuk ekibin gollerini ise 44. dakikada Al Tulayhi ile 47. dakikada Felippe Cardoso'dan geldi. Bu gollerle birlikte kariyerindeki 967. golünü kaydeden 41 yaşındaki Ronaldo, 1000 gol hedefine daha da yaklaştı.

Bu sonuçla puanını 70 yapan Al Nasrr, liderliğini sürdürdü. Al Najma 8 puanla ligin son sırasında yer aldı.

RONALDO: "BİSMİLLAH"

Müsabakanın 56. dakikasında Al-Nassr'ı 3-2 öne geçiren penaltı golünü atan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun vuruş öncesi "Bismillah" dediği anlar sosyal medyada defalarca kez paylaşıldı.

