Tarım ve kırsal kalkınma alanında yatırımları teşvik etmek maksadıyla hazırlanan yeni tebliğ, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında hayata geçirilen düzenlemeyle, üreticiler, girişimciler ve işletmelere yüzde 70’e varan hibe desteği sağlanacak.

Program kapsamında verilecek hibelerde üst limit 30 milyon lira, alt limit ise 100 bin lira olarak belirlendi. Aile işletmeleri için üst limit 8 milyon lira ile sınırlandırıldı. Yatırımların niteliğine göre hibe oranı yüzde 50 ile yüzde 70 arasında değişecek, kalan tutar yatırımcı tarafından karşılanacak.

HANGİ ALANLARI KAPSIYOR?

Destek kapsamında; tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, sera yatırımları, hayvancılık projeleri, su ürünleri yetiştiriciliği, soğuk hava depoları, çelik silo, gübre işleme tesisleri, arıcılık ve ipek böceği yetiştiriciliği gibi birçok alan yer alıyor. Ayrıca tarımda dijitalleşme, yapay zekâ destekli sistemler ve yenilenebilir enerji yatırımları da desteklenecek.

DESTEKLERDEN YARARLANMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Destekten yararlanacak projelerin en az 5 yıl faaliyetini sürdürmesi, alınacak makine ve ekipmanların yeni olması ve başvuru sahiplerinin vergi ya da SGK borcunun bulunmaması şartı aranıyor. Ayrıca hibe sözleşmesi imzalanmadan yapılan harcamalar destek kapsamına alınmayacak.

SULAMA İÇİN DE GEÇERLİ!

Tarım ve Orman Bakanlığınca sulama yatırımlarına da yüzde 50 ile 70 arasında hibe desteği sağlanacak. Hibe oranları tarla içi damla sulama ile yağmurlama sulama sistemleri için yüzde 50, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemleri, center pivot/lineer sulama sistemleri ve tamburlu sulama sistemleri ile güneş enerjili sulama için yüzde 60 olacak.

Tarla içi yüzey altı damla sulama, akıllı sulama/otomasyon sistemleri ile tarımsal açıdan yer altı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun tespit edildiği havzalarda yapılacak başvurularda tüm konular için yüzde 70 hibe uygulanacak.



Haberle İlgili Daha Fazlası