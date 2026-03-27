Otonom tarım çözümlerinde küresel büyümeyi hedefleyen Türk şirketi, tarımda robotik ve yapay zekâ tabanlı teknolojiler için toplam 117 milyon euro yatırım gerçekleştirdi. Slovenya’nın Logatec bölgesinde kurduğu tesis ile üretim kapasitesini endüstriyel ölçeğe taşıyan şirket, önümüzdeki dönemde Türkiye’yi bu alanda üretim ve teknoloji merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.

Peker Holding, tarım sektöründe verimlilik, sürdürülebilirlik ve üretim planlaması açısından kritik bir dönüşüm sürecine odaklanarak robotik ve yapay zekâ tabanlı teknolojilere yatırımını sürdürüyor. Hoding, Slovenya’nın Logatec bölgesinde kurduğu ve Pek Automotive çatısı altında faaliyet gösteren üretim tesisiyle yıllık 1.500 adet tarım robotu üretim kapasitesine ulaşırken, son 10 yılda bu alana toplam 117 milyon euro yatırım gerçekleştirdi. Holding, tarımda robotikleşmenin sağladığı otomasyon ve veri odaklı üretim avantajlarını Türkiye ve global pazarlara taşımayı hedefliyor.

Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, tarımın önümüzdeki dönemde en hızlı dönüşüm yaşayacak sektörlerden biri olacağını belirterek, artan nüfus, iklim değişikliği ve sürdürülebilir üretim ihtiyacının sektörde teknoloji kullanımını zorunlu hale getirdiğini vurguladı. Peker, "Tarımda daha verimli, planlı ve öngörülebilir üretim modellerine geçiş artık kaçınılmaz. Robotik, yapay zekâ ve sensör teknolojilerini bir araya getiren çözümler bu dönüşümün temelini oluşturuyor" dedi.

Tarımda otonom dönüşüm

Son yıllarda tarımda veri temelli üretim anlayışının hızla yaygınlaştığına dikkat çeken Peker, hassas tarım uygulamaları, sensör tabanlı izleme sistemleri ve görüntü işleme teknolojileri sayesinde bitki gelişimi, toprak yapısı ve üretim süreçlerinin çok daha detaylı şekilde analiz edilebildiğini ifade etti. Bu gelişmelerin, üretim kararlarının daha doğru alınmasını sağladığını ve girdi kullanımında optimizasyon oluşturduğunu belirtti.

EKİMDEN HASADA OTONOM YÖNETİM

Şirket tarafından geliştirilen tarım robotları; ekim, gübreleme, ilaçlama ve hasat süreçlerinde otonom olarak görev alabiliyor. Sensör teknolojileri ve gelişmiş görüntü işleme altyapısıyla sahadan veri toplayan sistemler, doğru zamanda doğru müdahaleyi mümkün kılarak üretimde verimlilik artışı sağlıyor. Robotların 24 saat kesintisiz çalışabilmesi, özellikle iş gücünün sınırlı olduğu dönemlerde üretim sürekliliği açısından önemli bir avantaj sunuyor. Aynı zamanda fosil yakıtlı traktörlere kıyasla daha düşük enerji tüketimiyle çalışan sistemler, maliyet yönetimine katkı sağlarken sürdürülebilir üretim hedeflerini de destekliyor.

Peker, sahada kullanılan robotların tedarikçiler ve iş ortakları tarafından aktif şekilde kullanılmaya başlandığını belirterek, "Kullanıcılarımız özellikle yoğun dönemlerde kesintisiz ve planlı üretim yapabilmenin önemli bir avantaj sağladığını ifade ediyor. Geliştirdiğimiz teknolojinin, tarımın geleceğinde kritik bir rol üstleneceğini görüyoruz" dedi.

HEDEF, TÜRKİYE’Yİ TEKNOLOJİ ÜSSÜNE DÖNÜŞTÜRMEK

Holding, kurduğu üretim ve teknoloji altyapısını önümüzdeki dönemde Türkiye’ye taşımayı planlıyor. Bu doğrultuda resmi başvurularını tamamlayan şirket, Türkiye’yi tarım teknolojileri alanında bir üretim ve inovasyon merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

