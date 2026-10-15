Bakan Göktaş’tan fon iddialarına karşı bir tepki daha: “İspatı ortaya koysun, ben istifa ederim”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fonlarla ilgili kendisine ve ailesine yöneltilen iddialara canlı yayında cevap verdi. Yeni Parti milletvekili Ümit Özlale'nin iddialarına karşı suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan Göktaş, “Varsa bir iddiası, ispatı ortaya koysun. Ben istifa ederim” diyerek daha önce yaptığı çağrıyı hatırlattı. Göktaş, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Fon iddiaları üzerinden kendisinin ve ailesinin hedef alındığını belirten Göktaş, yaşananları “dezenformasyon ve manipülasyon” olarak nitelendirdi.

İddiaların yalnızca kendisine yönelik olmadığını, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile hükûmetin de hedef alındığını söyleyen Göktaş, açıklamaların ardından hızla yalanlama yayımladıklarını ifade etti.

BAKMADAN GEÇME GÜNDEM Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan fon iftirasına suç duyurusu

“İSPATI ORTAYA KOYSUN, BEN İSTİFA EDERİM”

İddiaların gündeme geldiği gün Meclis nöbetinde olduğunu ve basın mensuplarına da açıklama yaptığını hatırlatan Göktaş, o günkü çağrısını şu sözlerle aktardı:

“Burada varsa bir iddiası, ispatı ortaya koysun. Ben istifa ederim. Eğer yoksa kendisini istifaya davet ettim. Kendisi özür dilemedi. Ben de suç duyurusunda bulundum kendisiyle ilgili. Ve bu süreci özellikle hukuk önünde takip etmeye devam edeceğiz.”

Göktaş, kendisi ve ailesi hakkındaki iddiaları reddederek “Amaç tamamen karalamaktı, kara propagandaydı” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

“SİSTEMATİK BİR KARALAMA”

Muhalefetin tutumunu eleştiren Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, hükûmetin ve bakanların tek tek hedef alındığını savundu. Bu yaklaşımı “sistematik bir karalama” olarak değerlendiren Göktaş, söz konusu açıklamalarla vatandaşların güveninin sarsılmak istendiğini söyledi.

Göktaş, “Ben kesinlikle böyle bir iftirayı doğru bulmuyorum, asla kabul etmiyorum. Ve bu tür iftiralarla ve karalamalarla hiçbir yere gidilemeyeceğini bir kere daha vurgulamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“UCU KİME DOKUNURSA DOKUNSUN SONUNA KADAR GİDİYORUZ”

Fonlarla ilgili süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tutumunun açık olduğunu belirten Göktaş, Erdoğan’ın “Kim olursa olsun, ucu kime dokunursa dokunsun sonuna kadar gidiyoruz” sözlerini hatırlattı.

Devletin ilgili kurumlarının konuyu titizlikle takip ettiğini söyleyen Göktaş, “Gerçekten çok titiz bir çalışma yürütülüyor. Yani devletin bütün kurumları burada en üst düzeyde olayı titizlikle takip ediyor” dedi.

“BABAM DA BU DURUMDAN OLUMSUZ ETKİLENDİ”

İddiaların ailesini de etkilediğini dile getiren Göktaş, babasının da süreçten olumsuz etkilendiğini belirtti. Ellerinde bilgi ve belge bulunmadan bu tür açıklamalar yapılmasına tepki gösteren Göktaş, hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Bu tür durumlara müsamaha gösterilmemesi gerektiğini söyleyen Göktaş, “Bu tür politikalarla hiçbir yere varılmaz, böyle siyaset yapılmaz. Türk milletinin lehine olan, kamuoyunun lehine olan çalışmalara hız vermemiz lazım” diye konuştu.

Bakanlığın yoğun bir gündemi bulunduğunu belirten Göktaş, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“86 milyon vatandaşa hitap ediyor iken bir yandan da böyle negatif gündemlerle uğraşmak gerçekten yıpratıcı. Bundan sonraki süreçlerde de hukuki olarak ne gerekiyorsa yapacağız.”

SAĞANAK YAĞIŞTAN ETKİLENEN VATANDAŞLARA DESTEK

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet, afetten etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Göktaş, Sultangazi ilçesinde yağıştan etkilenen iki aile ile bir engelli vatandaşın başka bir bölgeye yerleştirildiğini bildirdi.

Çocuklara yönelik yeni sosyal medya düzenlemesi; 15 yaş altına hizmet kısıtlaması, 15-18 yaş grubuna ayrıştırılmış hizmet, e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması ve zorunlu ebeveyn kontrol araçlarını kapsıyor. Mevcut hesapların 31 Mart 2027’ye kadar yaş doğrulamasından geçirilmesi gerekiyor. "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

SOSYAL MEDYADA 15 YAŞ ALTINA ERİŞİM DÜZENLEMESİ VE "YAŞ DOĞRULAMA SİSTEMİ"

Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine dair değerlendirmelerde bulunan Göktaş, İngiltere, Fransa, İspanya, Latin Amerika ülkeleri, Filipinler ve Malezya gibi dünyada da benzer çalışmaların yürütüldüğünü hatırlattı.

Çocukları psikolojik, fizyolojik ve gelişimsel olumsuzluklardan korumak ve güvenli bir dijital ortam sunmak istediklerini vurgulayan Bakan Göktaş, sistemin detaylarını şöyle paylaştı:

15 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişimi olmayacak.

Yaş doğrulama sistemi e-Devlet entegrasyonu ile yürütülecek.

Yönetmelik kapsamında yeni hesaplar için uygulamanın 1 Kasım itibarıyla başlaması planlanıyor.

itibarıyla başlaması planlanıyor. Mevcut ve tüm hesapların yaş doğrulama sisteminden geçmesi için 31 Mart 2027 tarihine kadar süre tanınacak.

YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ VE YENİ HUZUREVLERİ

Türkiye’de 65 yaş üstü nüfusun 9,5 milyonu aştığını (toplam nüfusun %11,1'i) ve 1,8 milyon yaşlının tek başına yaşadığını belirten Göktaş, yaşlı hizmetlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

Ülke genelindeki 493 huzurevinde yaklaşık 30 bin yaşlıya hizmet sunuluyor.

yaşlıya hizmet sunuluyor. Yıl sonuna kadar 593 kapasiteli 6 yeni huzurevi daha hizmete açılacak.

KREŞ SEFERBERLİĞİ VE ADEM OYUN EVLERİ

Aileyi güçlendiren çalışmalar çerçevesinde aile dostu ekosistemi desteklediklerini belirten Bakan Göktaş:

Sadece bu yıl 349 kamu kreşinin açıldığını bildirdi.

açıldığını bildirdi. Toplam 690 ADEM (Aile Destek Merkezi) bünyesinin her birinde çocuk oyun evlerinin bulunduğunu aktardı.

(Aile Destek Merkezi) bünyesinin her birinde çocuk oyun evlerinin bulunduğunu aktardı. Amacın, çalışan aileleri desteklemek ve çalışmayan ailelere ihtiyaç anında çocuklarını emanet edebilecekleri güvenli alanlar sunmak olduğunu vurguladı.

"İYİLİK VAR" DİJİTAL GÖNÜLLÜLÜK PLATFORMU

Bakanlığın yakın zamanda hayata geçirdiği "İyilik Var" dijital gönüllülük platformuna da değinen Göktaş, tüm vatandaşları platforma üye olmaya davet ederek "Biz, iyilik yaptıkça iyileşen bir milletiz. İyiliği yaymaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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