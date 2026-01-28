İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 13 kişi ile ulusal düzeyde aranan 1 şüphelinin, Gürcistan, Almanya, Ermenistan, Hırvatistan ve Karadağ’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yerlikaya yaptığı paylaşımda; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 13 kişi ile ulusal seviyede aranan 1 kişinin Gürcistan, Almanya, Ermenistan, Hırvatistan ve Karadağ’da yakalandığını ve Türkiye’ye getirildiğini bildirdi.

Yakalananlar arasında kırmızı bültenle aranan C.A., S.A., O.R.Y., K.İ., A.A., K.K., M.A., E.K., S.Y., M.A.Y., A.M., D.G. ve H.S.Ç. ile ulusal seviyede aranan C.B. isimli şahısların bulunduğu belirtildi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu yakalandı

Operasyonların; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde, Adalet Bakanlığı, KOM, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Daire Başkanlıkları ile İstanbul, Ardahan ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM 46 ilde FETÖ operasyonu! 82 kişi tutuklandı

Şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürme, yağma, hırsızlık, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığını ihlal, silahla tehdit ve hükümlü veya tutuklunun kaçması gibi çeşitli suçlardan arandıkları vurgulandı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, hangi bültenle aranırsa aransın organize suç örgütü üyeleri ile ağır suç faillerinin yakalanarak Türkiye’ye getirilmeye devam edileceğinin altını çizdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası