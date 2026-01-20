Kayseri’de uyuşturucu ihbarı sonrasında bal tenekelerinde uyuşturucu ile yakalanan şüpheli, balların sahibinin isim söylememesi karşılığında kendisine ev almayı teklif ettiğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl nisan ayında Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından Kayseri'ye uyuşturucu madde getirdiği ihbarı üzerine bir operasyon gerçekleştirdi.

Yol kontrolünde durdurulan, şehirlerarası otobüste yapılan aramada bal tenekeleri içine gizlenmiş 10 kilo 250 gram sıvı uyuşturucu madde tespit edilmişti. Şüpheli H.A. ise tutuklanmıştı.

“UZAKTAN AKRABAM” DEDİ

Tutuklu yargılanan H.A., Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Tenekeleri kendisine uzaktan akrabası M.G.'nin verdiğini iddia eden H.A. balların İran uyruklu M.'ye ait olduğunu söyledi.

EV VE PARA TEKLİF ETMİŞ

Bal tenekeleri içinde uyuşturucu madde olduğunu bilmediğini söyleyen H.A. M.G.'nin kendisinin yakalanmasının ardından kardeşini aratarak, isimlerini söylememesi karşılığında ev almayı teklif ettiğini ve para gönderdiğini söyledi.

M.G. ise H.A.'nın doğru söylemediğini, gönderdiği paranın ise H.A.'nın kardeşinin borç istemesi nedeniyle gönderdiğini söyledi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

