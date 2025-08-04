Balıkesir'de orman yangını! Zamana karşı yarış başladı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde arazide orman yangını çıktı.

İlçeye bağlı kırsal Güvemçetmi ile Değirmenli mahalleleri arasındaki araziden alevler yükseldi. İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alma çalışmalarına havadan helikopter, karadan da arazöz ve itfaiye araçlarıyla devam ediliyor.