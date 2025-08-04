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Balıkesir'de orman yangını! Zamana karşı yarış başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Balıkesir&#039;de orman yangını! Zamana karşı yarış başladı
Balıkesir, Bigadiç, Orman Yangını, İtfaiye, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına havadan helikopter de destek veriyor.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde arazide orman yangını çıktı.

İlçeye bağlı kırsal Güvemçetmi ile Değirmenli mahalleleri arasındaki araziden alevler yükseldi. İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'de orman yangını! Zamana karşı mücadele başladı - 1. Resim

Yangının kontrol altına alma çalışmalarına havadan helikopter, karadan da arazöz ve itfaiye araçlarıyla devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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