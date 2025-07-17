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Başında nöbet tutup sarıldılar! Alevlerin arasından kurtarılan koyun yürek burktu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Koyun, Kurtarma, Gelibolu, Çanakkale, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangınında görevli arama kurtarma gönüllüleri, alevlerin sardığı çiftlikte mahsur kalan ve üzerinde yanık oluşan koyunu kurtardı. Koyunun halin gören ekipler sarılarak acısını dindirmeye çalıştı. O duygusal anlar kameralara yansıdı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde önceki gün çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangınının söndürülmesi için yoğun mücadele veriliyor.

Geniş alanda etkili olan yangından tarım arazileri ve ormanın yanı sıra hayvan çiftlikleri zarar gördü. Gelibolu ile Şarköy sınırında yer alan bir küçükbaş hayvan çiftliği de alevlere teslim oldu.

Başında nöbet tutup sarıldılar! Alevlerin arasından kurtarılan koyun yürek burktu - 1. Resim

Yangın ulaşmadan neredeyse tamamen boşaltılan tesiste bir koyunun mahsur kaldığını fark eden SAR Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği gönüllüleri, alevlerin arasına girdi.

Başında nöbet tutup sarıldılar! Alevlerin arasından kurtarılan koyun yürek burktu - 2. Resim

Burada dumandan etkilenen ve üzerinde yanık oluşan koyun, ekiplerce son anda kurtarıldı.

Başında nöbet tutup sarıldılar! Alevlerin arasından kurtarılan koyun yürek burktu - 3. Resim

 SARILARAK ACISINI DİNDİRMEYE ÇALIŞTI

Ekip üyesi Kerem Kaptan ve Funda Baydilli, güvenli bölgeye alınan koyunun acısını sarılarak dindirmeye çalıştı, bir an olsun başından ayrılmadı.

Başında nöbet tutup sarıldılar! Alevlerin arasından kurtarılan koyun yürek burktu - 4. Resim

Funda Baydilli, koyunu son anda fark ettiklerini ve hemen tesisten çıkardıklarını söyledi.

Ardından, üzerinde yanık oluşan koyunu sakinleştirmeye çalıştıklarını anlatan Baydilli, koyunu teslim alan ekipler gelinceye kadar başında beklediklerini ifade etti.

Başında nöbet tutup sarıldılar! Alevlerin arasından kurtarılan koyun yürek burktu - 5. Resim

Kerem Kaptan da korktuğunu fark ettiği koyunun başında dakikalarca nöbet tutup sarılarak acısını dindirmeye çalıştığını dile getirdi.

Yangın bölgesinden kurtarılan koyun, tedavisi için, bölgede destek amaçlı görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Başında nöbet tutup sarıldılar! Alevlerin arasından kurtarılan koyun yürek burktu - 6. Resim

Başında nöbet tutup sarıldılar! Alevlerin arasından kurtarılan koyun yürek burktu - 7. Resim

Başında nöbet tutup sarıldılar! Alevlerin arasından kurtarılan koyun yürek burktu - 8. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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