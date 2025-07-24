Bilecik'teki yangının dumanı Bursa'nın üzerini kapladı! Belediyeden peş peşe uyarılar yapıldı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 4 gün önce ormanlık alanda başladıktan sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devam eden yangının dumanı Bursa'yı sardı. Kül yağışının gözlemlendiği kentte Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, vatandaşlardan mümkün olduğunca cam ve kapıların kapalı tutulması, solunum yolu hassasiyeti olan kişilerin maske kullanmaları, gerekmedikçe dışarı çıkmamaları ve ormanlık alanlara yaklaşmamaları istendi.

Sakarya'nın Geyve ilçesi Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da çıkan, bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırlarına sıçrayan ve söndürme çalışmaları devam eden yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Bursa kent merkezini kapladı.

ÇATI VE ARAÇLARIN ÜZERİNE KÜL YAĞDI

Rüzgarla yayılan duman, kent geneline sis tabakası gibi çöktü. Yoğun is kokusunun hissedildiği kentte, çatılar ile araçların üzeri külle kaplandı.

VATANDAŞLARA UYARILAR YAPILDI: GEREKMEDİKÇE DIŞARI ÇIKMAYIN

Bursa Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bilecik'te devam eden orman yangını nedeniyle rüzgarın etkisiyle kentte "kül yağışının" gözlemlendiği belirtildi. Mümkün olduğunca cam ve kapıların kapalı tutulması ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan balkon, pencere ve dış mekanlara yanıcı materyal bulundurmamaları, solunum yolu hassasiyeti olan kişilerin maske kullanmaları, gerekmedikçe dışarı çıkmamaları, ormanlık alanlara yaklaşmamaları ve gözlemledikleri herhangi bir riski 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri istendi.