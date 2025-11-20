Bakan Uraloğlu, Gebze'de çöken ve bir aileyi yok eden bina hakkında konuştu. Uraloğlu, çökmeye metro çalışmalarının neden olduğu iddialarına cevap verip "Tünelde en ufak bir deformasyon, bir çatlak ve su sızıntısı yok. Hukuki süreç tamamlandıktan sonra yapmamız gereken bir şey varsa da onu sizlerle paylaşacağız ve bunun gereğini yapacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2026 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini cevapladı.

Bakan Uraloğlu, Gebze'de çöken bina konusundaki eleştiri ve soruları cevaplarken, adli soruşturmayı etkilememek için bu konuda sessiz kaldıklarını ve hiçbir şey saklama gayretinde olmadıklarını ifade etti.

Bir aile yok olmuştu... Uraloğlu "Gebze'de çöken binanın nedeni metro mu?" sorusuna cevap verdi

Olay sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın olay yerine gittiğini anımsatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ben de ilk günden itibaren olayı, Genel Müdür ve heyetimle takip ettim. Öncelikle tünelin kazı ve destekleme aşaması bizim için risk zamanıdır. Eğer bir deformasyon olacaksa o zaman olmasını bekleriz.

2 bin 229 binayı da yapım sürecinde birebir kontrol etmişiz. Bu binalarda önlem almamızı gerektiren bir deformasyon görmemişiz. Burada '71 binanın kamulaştırılmasıyla ilgili bir sürecin olduğu ve bunun ihmal edildiğinden' bahsediliyor. Projede gerek o binaların olduğu kesimde, gerekse istasyonda ciddi değişiklikler yapıldı ve proje tamamen sağlam kayadan geçiyor. Orada kırıcılarla geçilmiştir, kötü zemin yoktur.

Dolayısıyla her şey bitmiş ve bugün orada maalesef 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bir elim olay olmuştur. Tünelde en ufak bir deformasyon, bir çatlak ve su sızıntısı yok. Biz yüzlerce kilometre metro yaptık, bu anlamda da yeterince tecrübeye sahibiz. Hukuki süreç tamamlandıktan sonra yapmamız gereken bir şey varsa da onu sizlerle paylaşacağız ve bunun gereğini yapacağız."

UÇAK BİLET FİYATLARI

Uçak biletlerinde tavan fiyat uygulamasını hayata geçirdiklerini ve bunun çok tartışıldığını belirten Uraloğlu, "Çukurova-Ankara uçuşlarının bu yılın ortalaması 1500 lira, Rize-Artvin'in İstanbul'dan uçuşu 2 bin 500 lira, Ankara'ya 2 bin lira, Ankara-Diyarbakır 1900 lira. Türkiye'de 2025 yılında bugüne kadar ortalama bilet fiyatı 2 bin 560 liradır." dedi.

FATURA SORUNU

İletişim faturalarıyla ilgili soruyu cevaplayan Uraloğlu, 5 gigabaytın 120 lira, 60 gigabaytın 350 lira olduğunu söyledi. Uraloğlu, internet hızlarında ve GSM kapsama alanında, 5G ihalesi ve Telekom'un imtiyaz hakkıyla bunları gündemden çıkarmış olacaklarını bildirdi.

Otoyollarla ilgili şu anda varlık değerinin ortaya konulmasına yönelik çalışma yapıldığını anlatan Uraloğlu, özelleştirilmeye yönelik verilmiş bir karar olmadığını söyledi.

"ONLAR DEVLETİN MALI"

Uraloğlu, mevcut otoyolların varlık değerini anlayıp bu konuda tasarrufları olacaksa konuşacaklarına işaret ederek, "Bu vesileyle, 2028 yılından itibaren Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil olmak üzere onların da devlete teslim edileceğini söylemek isterim. Onlar devletin malıdır, işletenler sadece işletmecidir." diye konuştu.

"Demir yolunda 2024'ten bu yana gelişme olmadığı" yönündeki eleştiriye işaret eden Uraloğlu, 4 bin kilometrelik demir yolunda çalışmaların devam ettiğini, gelecek yıldan itibaren 2028 yılına kadar demir yolu ağını yaklaşık 17 bin 500 kilometreye çıkarmış olacaklarını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, operatör açma-kapatma bedelinin GSM'ler için gündem olduğunu hatırlatarak, birincisinde bedel ödenmediğini ama ikincisi olduğunda bedel alındığını söyledi. Telefon görüşmelerinin mahkeme kararı dışında hiçbir şekilde dinlenemediğini aktaran Uraloğlu, "Bizim böyle bir yetkimiz de yok, işin açıkçası niyetimiz de yok." dedi.

Uraloğlu, Google ve Turkcell'in, bir veri merkezi ihalesini açıklayacağını belirterek, "Biz de TÜRKSAT olarak bu noktada belli bir inisiyatif alacağız." diye konuştu.

Yasal olmayan VPN programlarını tavsiye etmediklerini vurgulayan Uraloğlu, "Çünkü veri sızıntılarının olduğu yerlerdir. Lütfen kimse kullanmasın." ifadesini kullandı.

Trabzon ile Soçi arasında 14 yıl aradan sonra yeniden başlatılan seferle Rusya'ya giden feribotun geri gelmesine ilişkin Uraloğlu, "Rusya bir savaş halinde ve maalesef orada sıkıntı oldu. Mütekabiliyet uygulayarak aynı şeyi yapacağız. Ondan şüpheniz olmasın." ifadelerini kullandı.

ÇAGLA ÇAGLAR

