Bomba ihbarı sonrası 25 saatlik bekleyiş! Erzurum'a acil iniş yapan yolcular Almanya'ya uçtu

Mumbai-Frankfurt seferini yapan Hindistan uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. Uçağın 234 yolcusu, Hindistan'dan gelen ikinci uçakla Almanya'ya uçtu.

YOLCULAR TÜRKİYE'DE MİSAFİR EDİLDİ

Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kalan Hindistan uçağında bulunan 234 yolcu ve 13 mürettebat, yoğun güvenlik önlemleri altında tahliye edilerek güvenli bir alana yerleştirildi.

Bomba arama ekipleri, uçağın içerisinde ve bagaj kısmında kapsamlı arama çalışmaları gerçekleştirdi. Aramalar X-ray cihazları ve arama köpeği kullanılarak titizlikle yapıldı.

25 SAATLİK BEKLEYİŞ İKİNCİ UÇAKLA SON BULDU

Yolcuların bekleyişi, Hindistan'dan gelen ikinci uçağın Erzurum Havalimanı'na inmesiyle sona erdi. Bugün saat 16.30 sıralarında gelen uçakta gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra, yolcular gruplar halinde uçağa alındı.

25 saatlik bekleyişin ardından uçuşlarına devam edebilen yolcuların mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Uçak, saat 17.40'da Erzurum'dan Frankfurt'a hareket etti. Bomba ihbarı yapılan ilk uçağın ise arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilerleyen saatlerde Erzurum Havalimanı'ndan ayrılacağı bildirildi.