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Bomba ihbarı sonrası 25 saatlik bekleyiş! Erzurum'a acil iniş yapan yolcular Almanya'ya uçtu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bomba ihbarı sonrası 25 saatlik bekleyiş! Erzurum&#039;a acil iniş yapan yolcular Almanya&#039;ya uçtu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hindistan'dan Almanya'ya giden Air Vistara Havayolları'na ait 234 yolculu uçak dün bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havaalanı'na iniş yaptı. 25 saatlik bekleyişin ardından 234 yolcu Hindistan'dan gelen ikinci uçakla Almanya'ya uçtu.

Mumbai-Frankfurt seferini yapan Hindistan uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. Uçağın 234 yolcusu, Hindistan'dan gelen ikinci uçakla Almanya'ya uçtu.

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Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kalan Hindistan uçağında bulunan 234 yolcu ve 13 mürettebat, yoğun güvenlik önlemleri altında tahliye edilerek güvenli bir alana yerleştirildi.

Bomba ihbarı sonrası 25 saatlik bekleyiş! Erzurum'a acil iniş yapan yolcular Almanya'ya uçtu - 1. Resim

Bomba arama ekipleri, uçağın içerisinde ve bagaj kısmında kapsamlı arama çalışmaları gerçekleştirdi. Aramalar X-ray cihazları ve arama köpeği kullanılarak titizlikle yapıldı.

Bomba ihbarı sonrası 25 saatlik bekleyiş! Erzurum'a acil iniş yapan yolcular Almanya'ya uçtu - 2. Resim

25 SAATLİK BEKLEYİŞ İKİNCİ UÇAKLA SON BULDU

Yolcuların bekleyişi, Hindistan'dan gelen ikinci uçağın Erzurum Havalimanı'na inmesiyle sona erdi. Bugün saat 16.30 sıralarında gelen uçakta gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra, yolcular gruplar halinde uçağa alındı.

Bomba ihbarı sonrası 25 saatlik bekleyiş! Erzurum'a acil iniş yapan yolcular Almanya'ya uçtu - 3. Resim

25 saatlik bekleyişin ardından uçuşlarına devam edebilen yolcuların mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Bomba ihbarı sonrası 25 saatlik bekleyiş! Erzurum'a acil iniş yapan yolcular Almanya'ya uçtu - 4. Resim

Uçak, saat 17.40'da Erzurum'dan Frankfurt'a hareket etti. Bomba ihbarı yapılan ilk uçağın ise arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilerleyen saatlerde Erzurum Havalimanı'ndan ayrılacağı bildirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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