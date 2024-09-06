Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Erzurum Havaalanı saat 21.00'a kadar uçak iniş kalkışına kapalı olacak

Erzurum Havaalanı saat 21.00'a kadar uçak iniş kalkışına kapalı olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erzurum Havaalanı saat 21.00&#039;a kadar uçak iniş kalkışına kapalı olacak
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Erzurum Havalimanına Hindistan-Almanya uçuşu yapan bir uçakta bomba ihbarı yapılması nedeniyle acil iniş yapıldı. Bomba ihbarı yapılan uçağın acil inişi nedeniyle tedbir amaçlı Erzurum Havalimanı akşam 21.00'a kadar kapalı olacak.

Hindistan’ın Mumbai şehrinden Almanya Frankfurt'a giden uçakta bomba ihbarı yapılması nedeniyle Erzurum'a acil iniş gerçekleştirildi.

Acil iniş sebebiyle Erzurum Havalimanı'nda yoğun bir panik yaşandı.

Erzurum Havaalanı saat 21.00'a kadar uçak iniş kalkışına kapalı olacak - 1. Resim

ERZURUM HAVALİMANI NEDEN KAPALI?

Erzurum Havalimanı'nda önemli bir güvenlik olayı yaşandı.

Hindistan'ın Mumbai kentinden Almanya'nın Frankfurt kentine doğru seyir halinde olan Vistara Havayolları'na ait uçakta, tuvalette "Uçakta bomba var" yazılı bir not bulunmasının ardından acil iniş yapılması gerekti.

Olayın ardından Erzurum Havalimanı, saat 21.00’a kadar uçak iniş ve kalkışlarına kapatıldı.

Erzurum Havaalanı saat 21.00'a kadar uçak iniş kalkışına kapalı olacak - 2. Resim

ULAŞTIRMA BAKANI’NDAN ERZURUM HAVALİMANI AÇIKLAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu söz konusu olayla ilgili detaylı bir açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, "Hindistan’ın Mumbai kentinden Almanya’nın Frankfurt kentine uçan Vistara Havayolları'na ait uçak, Türk hava sahasında bomba ihbarı aldıktan sonra acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçak, saat 16:38’de Erzurum Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. İçinde 234 yolcu ve 13 mürettebat bulunan uçak güvenli bir şekilde tahliye edildi." dedi.

Bakan, uçağın ilk incelemelerinde herhangi bir tehlike bulunmadığını belirterek, güvenlik nedeniyle havalimanının trafiğe kapatıldığını ve detaylı incelemelerin devam ettiğini ekledi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Paris'te bir madalya daha! Milli para yüzücü Sevilay Öztürk, üçüncü oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Para yüzücü Sevilay Öztürk kadınlar 50 metre kelebek S5 sınıfında bronz madalya kazandı - HaberlerPara yüzücü Sevilay Öztürk kadınlar 50 metre kelebek S5 sınıfında bronz madalya kazandıTürkiye'de transfer sezonu 13 Eylül’de bitiyor - HaberlerTürkiye'de transfer sezonu 13 Eylül’de bitiyorTürkiye Galler maçı bu akşam saat 21.45’te TV8 kanalında şifresiz olarak yayınlanacak - HaberlerTürkiye Galler maçı bu akşam saat 21.45’te TV8 kanalında şifresiz olarak yayınlanacakMEB kararı ile ders sürelerinin 30 dakikaya düşürülmesi öngörülüyor - HaberlerMEB kararı ile ders sürelerinin 30 dakikaya düşürülmesi öngörülüyorAdaylar ek tercihlerde puanın üstü tercih yapabilecek - HaberlerAdaylar ek tercihlerde puanın üstü tercih yapabilecekTurkcell Kadın Futbol Süper Ligi sezonu 8 Eylül Pazar günü başlayacak - HaberlerTurkcell Kadın Futbol Süper Ligi sezonu 8 Eylül Pazar günü başlayacak
Sonraki Haber Yükleniyor...