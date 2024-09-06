Erzurum Havaalanı saat 21.00'a kadar uçak iniş kalkışına kapalı olacak

Erzurum Havalimanına Hindistan-Almanya uçuşu yapan bir uçakta bomba ihbarı yapılması nedeniyle acil iniş yapıldı. Bomba ihbarı yapılan uçağın acil inişi nedeniyle tedbir amaçlı Erzurum Havalimanı akşam 21.00'a kadar kapalı olacak.

Hindistan’ın Mumbai şehrinden Almanya Frankfurt'a giden uçakta bomba ihbarı yapılması nedeniyle Erzurum'a acil iniş gerçekleştirildi.

Acil iniş sebebiyle Erzurum Havalimanı'nda yoğun bir panik yaşandı.

ERZURUM HAVALİMANI NEDEN KAPALI?

Erzurum Havalimanı'nda önemli bir güvenlik olayı yaşandı.

Hindistan'ın Mumbai kentinden Almanya'nın Frankfurt kentine doğru seyir halinde olan Vistara Havayolları'na ait uçakta, tuvalette "Uçakta bomba var" yazılı bir not bulunmasının ardından acil iniş yapılması gerekti.

Olayın ardından Erzurum Havalimanı, saat 21.00’a kadar uçak iniş ve kalkışlarına kapatıldı.

ULAŞTIRMA BAKANI’NDAN ERZURUM HAVALİMANI AÇIKLAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu söz konusu olayla ilgili detaylı bir açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, "Hindistan’ın Mumbai kentinden Almanya’nın Frankfurt kentine uçan Vistara Havayolları'na ait uçak, Türk hava sahasında bomba ihbarı aldıktan sonra acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçak, saat 16:38’de Erzurum Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. İçinde 234 yolcu ve 13 mürettebat bulunan uçak güvenli bir şekilde tahliye edildi." dedi.

Bakan, uçağın ilk incelemelerinde herhangi bir tehlike bulunmadığını belirterek, güvenlik nedeniyle havalimanının trafiğe kapatıldığını ve detaylı incelemelerin devam ettiğini ekledi.