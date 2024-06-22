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Burdur'da çıkan yangın yarım saate 60 dekarlık alanı küle çevirdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Burdur&#039;da çıkan yangın yarım saate 60 dekarlık alanı küle çevirdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Burdur'daki bir arazide çıkan yangın kısa sürede dev bir alanı küle çevirdi. Yarım saatte saman balyalarının da alev almasıyla 60 dekar arazi kullanılmaz hale geldi.

Burdur merkezde yarım saat arayla farklı noktalarda çıkan yangınlarda 60 dekar arazi, bir konteyner ve yüzlerce saman balyası ile bir su deposu yanarak kullanılmaz hale geldi.

Burdur'da çıkan yangın yarım saate 60 dekarlık alanı küle çevirdi - 1. Resim

BURDUR'DA 60 DEKAR ARAZİ YANDI

Burdur’da etkisini gösteren sıcak havalar ve rüzgarın etkisiyle yarım saat arayla çıkan 5 farklı yangında 60 dekar arazi, bir konteyner ve yüzlerce saman balyası yanarak kullanılmaz hale geldi.

Burdur'da çıkan yangın yarım saate 60 dekarlık alanı küle çevirdi - 2. Resim

Merkez Kışla Mahallesi’nde çıkış nedeni bilinmeyen arazi yangınında 25 dekar arazi, bir konteyner, bir su deposu ve yüzlerce ağaç yandı. Merkez Hızır İlyas Mahallesi Ortayol Caddesi’nde çıkan arazi yangınında ise 10 dekar alan ve saman balyaları kül oldu.

Burdur'da çıkan yangın yarım saate 60 dekarlık alanı küle çevirdi - 3. Resim

Merkeze bağlı Gökçebağ köyünde ağaçlık alanda çıkan yangında da 20 dekar arazi ve bir su deposu yanarak kullanılmaz hale geldi. Aynı dakikalarda Askeriye köyü ve Bağlar Mahallesi’nde çıkan yangınlarda ise 5 dekar alan kül oldu.

Burdur'da çıkan yangın yarım saate 60 dekarlık alanı küle çevirdi - 4. Resim

Burdur itfaiyesi izinli personelleri dahil teyakkuza geçerek yangınlara anında müdahale ederek, herhangi bir can kaybı olmasının önüne geçti.

Burdur'da çıkan yangın yarım saate 60 dekarlık alanı küle çevirdi - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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