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Bursa'da komşuların park kavgasında kan aktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da otomobil park etme tartışması kavgaya döndü. Karşılıklı birbirlerine saldıran şahıslar ortalığı savaş alanına çevirdi. Çıkan kavgada yaralıların olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Soğanlı Mahallesi'nde komşular arasında park yeri yüzünden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Komşular birbirlerini acımasız şekilde darp ederken, ortalık savaş alanına döndü. 

Bursa'da komşuların park kavgasında kan aktı - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri komşuları ayırarak polis merkezine götürdü. Öte yandan, kavgada hafif şekilde yaralananlar olduğu öğrenildi. Kavga anı ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da komşuların park kavgasında kan aktı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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