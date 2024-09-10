İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Körfez'i kirletme cezası

İzmir Körfezi'nde meydana gelen kirlilik ve balık ölümlerinin ardından başlatılan incelemelerde İZSU'nun atık su arıtma tesislerinin mevzuat dışı İzmir Körfezi'ne salınmasından dolayı 1 milyon 858 bin 610 TL para cezası uygulandı.

İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümleri ve çevre felaketinin baş sorumlusu İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü Çiğli Kentsel Atık Su Arıtma Tesisi ile Güneybatı Atık Su Arıtma Tesisi olduğu tespit edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde belirtilen tesislerin “çevre mevzuatında belirtilen standartların üzerinde” kirli suyu İzmir Körfezi'ne deşarj ettiklerini tespit edildi. 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'ne 1 milyon 858 bin 610 TL idari para cezası uygulandı.

İzmir Körfezi'nde kirliliğe neden olan sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

BAKAN KURUM ÖNCÜLÜĞÜNDE 'İZMİR KÖRFEZİ KOORDİNASYON KURULU' KURULMUŞTU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca toplu balık ölümleri ve kirlilikle ilgili araştırma ile çözüm önerilerini sunmak için "İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu" kuruldu. Kurul toplantısından sonra açıklama yapan Murat Kurum, Bilim Kurulu üyelerinin yanı sıra ilgili kuruluşlar ve yerel yönetim temsilcileriyle İzmir Körfezi'nin geleceğine ilişkin projeleri, hedefleri ve yapılması gerekenleri istişare ettiklerini söyledi.

"BU GÜZELLİKLERİ KORUYACAK ADIMLARI ATACAĞIZ"

İzmir Körfezi'nin kaderine terk edilmesine müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Murat Kurum, bilim insanlarının yetkinlikleriyle alakalı gruplar oluşturacağını, derelerin ıslahından atık su ve yağmur suyunun ayrıştırılmasına sirkülasyon kanalı açılmasından kara kaynaklı kirliliğin önlenmesine kadar tüm başlıklarda hızlı çözümlerin ortaya konacağını aktardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nin 4. etabının hızlandırılması ve yeni etapların da yatırım gündemine alınmasını söylediklerini dile getiren Kurum, "Bilim insanlarımızın görüşleri doğrultusunda inşallah o çalışmaları hep birlikte ortaya koyacak ve bize emanet bu güzellikleri koruyacak, gelecek nesillere aktaracak adımları atacağız. Bu manada sürecin izleyeni, yol göstereni olmaya devam edeceğiz." dedi.

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