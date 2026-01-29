Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, önümüzdeki on yıl ailenin güçlendirilmesi için kritik, kalıcı adımlar atacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Külliye’de gençlerin aile kurmalarını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen projeleri hatırlatarak “Önümüzdeki on yıl, dinamik ve genç nüfus yapımızın korunması yönünde kalıcı adımların atılacağı kritik bir dönem olacaktır” dedi. Türkiye’nin 86 milyonu aşan nüfusla Avrupa’da birinci sırada yer almasına rağmen demografi k bir yol ayrımında olduğuna vurgu yapan Yılmaz, şunları söyledi: Karşı karşıya olduğumuz dijital ve küresel risklere karşı çocukları, gençleri, aile kurumunu ve nüfus yapısını ancak bütüncül bir

yaklaşımla ve çok boyutlu bir politika setiyle koruyabiliriz. Önümüzdeki on yıl, toplumun temeli olan aile kurumunun daha da güçlendirilmesi, dinamik ve genç nüfus yapımızın korunması yönünde kalıcı adımların atılacağı kritik bir dönem olacaktır.

